В Петербурге задержан подозреваемый в избиении до смерти участника спецоперации

В съемной квартире Приморского района Санкт-Петербурга задержали 36-летнего администратора гатчинского клуба Story. Его подозревают в избиении до смерти 41-летнего участника СВО Алексея Лымаря, передает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Юрьев, Коммерсантъ Фото: Андрей Юрьев, Коммерсантъ

Задержанного мужчину передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. По делу также допросили одного из охранников по имени Сергей, который, по данным СК, служит в СОБР Росгвардии в звании старшего прапорщика. Еще одним вышибалой оказался капитан, служащий в спецназе Северо-Западной оперативной таможни.

Алексей Лымарь скончался вечером 20 марта после драки у клуба Story в Гатчине. Мужчина шел с женой и знакомой мимо заведения и хотел зайти выпить, однако его не пустила охрана. Со слов супруги Алексея Лымаря, били его охранники в одинаковой одежде, причем впятером. По предварительной информации, мужчине нанесли около 15 ударов кулаками, а также барным стулом. В протоколе допроса также содержится информация, что Лымарь получил удар ногой по голове с короткого разбега.

Полиция по приезде «развела руками» и отметила, что камер внутри клуба нет. Мужчина начал материться, за что правоохранители положили его на землю. После сотрудница полиции ударила господина Лымаря электрошокером.

В участке мужчине выписали штраф 500 руб. и отпустили домой. Ночью ему стало плохо, и семья отправилась в больницу. После драки у Алексея Лымаря диагностировали перелом лобной кости, челюсти, контузию, ретроградную амнезию и разрыв пищевода. Затем наступил инсульт, сепсис и полиорганная недостаточность. В сознании мужчина оставался две недели.

В зону СВО Алексей Лымарь ушел добровольцем в сентябре, вернулся домой в январе 2023 года после перенесенной пневмонии. Через день после смерти мужчины на странице «ВКонтакте» клуба Story появилось сообщение, что заведение закрыто, а указанные контактные номера не отвечают. Ранее там отмечали, что клуб не имеет отношения к происшедшему.

Александр Просяник, Санкт-Петербург