В Мелитополе произошел взрыв, пострадал полицейский

В Мелитополе Запорожской области в результате взрыва пострадал сотрудник российской полиции, сообщило региональное управление МВД. Ведомство не уточнило, где произошло преступление.

Взрыв прогремел примерно в 7:30 (совпадает с московским). Полицейский госпитализирован «с травмами различной степени тяжести». «На месте работают сотрудники полиции и представители экстренных служб, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении ГУ МВД по Запорожской области в Telegram.

Городская администрация уточнила, что самодельное взрывное устройство сработало на улице Крупской. Как сообщают местные власти, полицейский находится в больнице с «минно-взрывной травмой ноги», его состояние оценивается как стабильное.

По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, взрыв произошел недалеко от пожарной части. Он назвал произошедшее терактом, элементом запугивания и попыткой дестабилизировать ситуацию в Запорожской области.

Леонид Уварчев