Эрдоган в ближайшие дни планирует обсудить с Путиным зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует переговорить с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие пару дней по телефону. Они обсудят зерновую сделку. Об этом сообщило агентство Anadolu.

В частности, господин Эрдоган планирует обсудить переработку зерна, поступающего из черноморских постов, в Турции, и его последующие отправку в слаборазвитые африканские страны. «У нас есть такое соглашение. Через 2-3 дня у нас будут переговоры, мы это обсудим»,— сказал турецкий президент.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что зерновая сделка продлена на 60 дней. Однако 18 марта вице-премьер Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка продлена на 120 дней.

Стороны соглашения по зерновой сделке по-прежнему расходятся в сроках ее продления. Власти Украины настаивают, что текст соглашения предусматривает его автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений одной из сторон. В российском МИДе заверили, что Турция, ООН и Украина не выступают против против продления зерновой сделки только на 60 дней.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Зерновая сделка определяется со сроками».

Анастасия Ларина