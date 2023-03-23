Полиция признала цыганского барона

Как стало известно “Ъ”, московская полиция расширила свои претензии к цыганскому барону, барду и дальнему родственнику президента Франции Николаю Шаркози. 51-летний барон и его подруга находились под арестом с лета прошлого года по обвинению в краже денег у пенсионеров, а на днях стражи порядка пришли к выводу о том, что на пару работала целая бригада телефонных мошенников и воров-домушников. Учитывая масштабы предполагаемой криминальной деятельности, господину Шаркози вменили еще и организацию преступного сообщества (ОПС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаркози

Фото: @kraja.sharkozi Николай Шаркози

Фото: @kraja.sharkozi

В среду стало известно, что разбираться с деятельностью Николая Шаркози теперь будет следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности при УВД по Юго-Западному округу Москвы. Следователь этой части взял в свое производство уголовное дело о групповой краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ), возбужденное против цыганского барона еще в минувшем августе, и возбудил против обвиняемого еще одно дело — об организации ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). В преступную организацию господина Шаркози, по версии следствия, входила его подруга — 48-летняя Нина Павловская, которую тоже обвинили по соответствующей ч. 2 ст. 210 УК РФ, и ряд неустановленных лиц.

С учетом расширения претензий следствия к криминальной паре Гагаринский райсуд Москвы продлил обоим фигурантам срок действия меры пресечения. При этом госпожа Павловская останется в СИЗО, а ее друг будет ждать суда под домашним арестом. Сидеть в тюрьме барону, как оказалось, нельзя «по медицинским показаниям».

Гражданин Украины, зарегистрированный в селе Николаевка Николаевской области, Николай Шаркози широко известен у себя на родине как исполнитель цыганских песен — народных и собственного сочинения, выступающий под сценическим псевдонимом Kraja Sharkozi. Сам бард называет себя «Края», однако в оригинальном переводе почти со всех славянских языков его никнейм означает, скорее, «кража». К такому же выводу пришла полгода назад и московская полиция, задержавшая Краю Шаркози и Нину Павловскую за кражу денег у столичной пенсионерки. Как следовало из заявления пожилой дамы, неизвестные позвонили ей по домашнему телефону, представившись сотрудниками Пенсионного фонда, и убедили старушку обменять скопленную ею наличность на новые банковские купюры. По словам мошенников, ЦБ якобы рекомендовал постепенно выводить ветхие деньги из оборота, в связи с чем Пенсионный фонд и начал акцию по спасению сбережений своих подопечных. Когда потерпевшая дала согласие на обмен, приехавшие к ней «представители» организации просто обокрали квартиру.

Предполагаемых похитителей нашли через два месяца после подачи заявления. Украинский шансонье, как оказалось, целый год «гастролировал» тогда в Московском регионе, а останавливался в частном доме своей подруги в городе Киржач Владимирской области. Оттуда обоих подозреваемых доставили сначала в ИВС, а затем распределили по избранным для них Гагаринским судом местам содержания под стражей. За семь месяцев расследования этого уголовного дела полиции удалось выяснить, что на самом деле сбережения пенсионеров под предлогом обмена денег на новые купюры выкрадывались не один, а по крайней мере менее 25 раз. Поскольку и за всеми этими преступлениями, по версии следствия, могла стоять российско-украинская криминальная пара из Киржача, фигурантов объединили в преступное сообщество.

В ОПС Николая Шаркози, по версии следствия, помимо его подруги состояли десятки человек. В их числе — сообщники предполагаемого лидера, которые устанавливали для него телефоны и адреса состоятельных пенсионеров, а также непосредственные исполнители краж, приезжавшие на указанные им адреса под видом соцработников. Все эти люди пока проходят в уголовном деле как неустановленные лица, но столичные оперативники, как пояснил знакомый с ситуацией источник “Ъ”, «уверенно идут по их следам».

Стоит отметить, что Николай Шаркози — представитель авторитетнейшего цыганского рода Шаркёзи, структурно относящегося к этнической группе венгерских цыган ловари. За несколько веков своей истории представители семьи Шаркёзи расселились по Европе и России, где их фамилия видоизменилась с учетом особенностей национальных языков. Например, во Франции дальним потомком венгерских князей Шаркёзи стал бывший президент страны Николя Саркози. Цыганские корни критики господина Саркози неоднократно припоминали ему во время массовой акции по депортации цыган, организованной правительством страны летом 2010 года. В Советском Союзе видный представитель ловарей Владимир Шаркози руководил едва ли не всеми разбросанными по стране цыганскими преступными группировками. Штаб барона располагался в частном доме его подруги, жившей в Покрове Владимирской области. Здесь же хранился многомиллионный цыганский «общак» до тех пор, пока в 1957 году Владимира Шаркози и его подручных не вычислили сыщики МВД СССР. После вынесения приговора и отправки барона в лагерь следы его затерялись.

Сергей Машкин