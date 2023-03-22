Александру Мецкеру будет Отрадный

Администрацию города Отрадного Самарской области возглавил Александр Мецкер. За его кандидатуру проголосовали большинство депутатов городской думы. До последнего времени Александр Мецкер занимал пост первого заместителя главы Кинельского района, а ранее десять лет работал в мэрии Отрадного. Прежний глава города Александр Бугаков был уволен «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». Однако позже в кассационном суде чиновнику удалось добиться отмены приговора. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мецкер сменил на посту Александра Бугакова, уволенного из-за обвинительного приговора суда

Фото: Администрации Отрадного, ФОТО Администрации Отрадного Александр Мецкер сменил на посту Александра Бугакова, уволенного из-за обвинительного приговора суда

Фото: Администрации Отрадного, ФОТО Администрации Отрадного

Депутаты думы Отрадного из двух претендентов на пост главы города, представленных конкурсной комиссией, большинством голосов избрали Александра Мецкера. Его соперником был Андрей Трунов, глава управления строительства, архитектуры и ЖКХ Кинельского района. Конкурс на пост главы Отрадного депутаты гордумы объявили в декабре 2022 года. В состав конкурсной комиссии вошли председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Петр Королев, министр здравоохранения региона Армен Бенян, заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Черненко, председатель думы Отрадного Александр Кандрахин и депутаты Валерий Нуждин, Владимир Муратов и Юрий Бойков. Всего на конкурс было подано восемь заявок.

• Александр Мецкер родился 9 декабря 1970 года в пос. Первомайский Кинель-Черкасского района Самарской области. Окончил Самарский государственный экономический университет и Самарский государственный технический университет. В 1992–1997 годах работал в Производственном объединении жилищно-коммунального хозяйства г. Отрадного. В сентябре 1997 года перешел на работу в коммунальный отдел администрации г. Отрадного. В июле 2005 года Александр Александрович назначен на должность первого заместителя главы городского округа по развитию городского хозяйства администрации г.о. Отрадный. В 2010–2011 годах исполнял обязанности главы администрации г.о. Отрадный. С февраля 2011-го по январь 2014 года занимал руководящие должности в организациях г.о. Самара. С января 2014 года Александр Александрович работал начальником базы производственного обслуживания ООО «Отрадное», а после — заместителем генерального директора по развитию ООО «Индустрия Сервис». В 2017 году продолжил трудовую деятельность в администрации Кинель-Черкасского района Самарской области в качестве заместителя главы администрации района по вопросам ЖКХ.Источник: сайт администрации ­Отрадного.

С 2020 года и до недавнего времени чиновник занимал пост первого заместителя главы Кинельского района, ранее десять лет работал в мэрии Отрадного. Вчера, 22 марта, Александр Мецкер принял присягу и вступил в должность. Председатель гордумы Александр Кандрахин вручил чиновнику символ муниципальной власти — нагрудный знак главы городского округа Отрадный. «В Отрадном вас знают, и очень важно, что депутаты вас поддержали практически единогласно. У вас есть профессионализм, знания и поддержка. Хочу пожелать вам удачи и плодотворной работы на благо города и его жителей»,— отметил вице-губернатор Петр Королев. В ответ Александр Мецкер поблагодарил за доверие: «Я многим обязан Отрадному. Я осознаю важность сегодняшнего события, готов к открытому обсуждению любых вопросов и рассчитываю на помощь всего городского сообщества, правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Уверен, у нас с вами все получится».

Прежний глава Отрадного Александр Бугаков досрочно покинул должность в сентябре минувшего года «по собственному желанию». И.о. городского главы стала Оксана Зеленская. Позже Отрадненский городской суд, по требованию прокурора, постановил прекратить полномочия Александра Бугакова «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». В июне прошлого года суд признал бывшего главу Отрадного винов­ным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Ему был назначен штраф 100 тыс. руб. с запретом занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Однако в Шестом кассационном суде чиновнику удалось добиться отмены приговора. Дело вернулось в Отрадненский городской суд на новое ­рассмотрение.

Сабрина Самедова