На поле ставят крест

В правительстве Нижегородской области не согласились с доводами инициативной группы жителей, выступающих против создания нового кладбища на 60 тыс. мест близ деревни Ватагино. Люди опасаются, что при паводке грунтовые воды будут выносить продукты разложения. По словам чиновников, этот участок прошел все необходимые экспертизы, а других подходящих территорий под кладбища в районе нет. Экологи говорят, что опасения по поводу продуктов разложения на частных участках не беспочвенны, а под захоронения можно отдать территорию бывшей свалки завода «Корунд» при условии ее тщательной рекультивации территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В областном правительстве опасаются, что балахнинцев скоро придется хоронить за пределами района

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В областном правительстве опасаются, что балахнинцев скоро придется хоронить за пределами района

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве Нижегородской области, изучив протестную ситуацию, связанную с возможным строительством кладбища близ деревни Ватагино, назвали «не состоятельными» опасения гражданских активистов о том, что проект представляет какую-либо угрозу для местных жителей.

Давние планы по организации кладбища на 60 тыс. погребальных мест в районе деревни встретили сопротивление инициативной группы граждан. Они считают, что кладбище повредит близлежащим деревням Ватагино, Бабье, Шурлово, Алферово, Замятино, Шалимово, Тычинино и Чуркино. После создания кладбища этот участок выпадет из сельскохозяйственного оборота, а во время весеннего паводка трупные яды и продукты разложения будут стекать с расположенного на возвышенности кладбища на участки. На днях видеообращение к нижегородскому губернатору Глебу Никитину опубликовали неизвестные военнослужащие. Несколько бойцов в масках и камуфляже в записи сообщили, что находятся в зоне СВО и как защитники Родины выступают против строительства кладбища.

«Мы против губительства края, где выросли сами и будут расти наши дети. Просим принять правильное решение и не допустить варварское строительство. Мы должны вернуться домой, где не будет стоять крестов», — заявили военные.

Публичные слушания о возможности организовать кладбище близ Ватагино состоялись еще в 2012 году в рабочем поселке Гидроторф и двух деревнях. Они собрали около сотни участников.

Однако активисты утверждают, что слушания были сфальсифицированы и указанные в протоколах люди в реальности не голосовали. В 2020 году, узнав об этом социальном конфликте, губернатор Глеб Никитин поручил балахнинской администрации найти другой вариант для размещения кладбища. Однако альтернативный участок в 40 га рядом с дорогой Красный мыс — Гнилицкие дворики не подошел по экономическим причинам. Он почти весь состоял из леса. Кроме того, в прошлом году генплан района отправили на доработку из-за резкого недовольства жителей Большого Козино провести автомобильный обход через их поселок, и власти вновь вернулись к проекту размещения кладбища около Ватагино.

В правительстве утверждают, что вопрос с нехваткой мест захоронений в Балахнинском районе стоит настолько остро, что уже в 2023 году там негде будет хоронить граждан. Более половины малоземельного района занято лесом, на большой территории исторически высокий уровень грунтовых вод, а земельный участок близ Ватагино — единственный, подходящий для погребения.

«Согласно проекту при размещении кладбища будет проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту земельного участка и прилегающей к нему территории от эрозийных разрушений и загрязнений, в том числе бурение наблюдательных скважин и ведение мониторинга подземных вод», — сообщили в правительстве. В муниципальной администрации добавили, что эксперты ФГУП «Волгагеология» давно выдали заключение о возможности строительства кладбища, на предпроектной стадии было также выполнено экологическое обоснование о том, что земельный участок удовлетворяет всем санитарным требованиям.

Кроме того, местные чиновники подозревают, что «недостоверные слухи» среди деревенского населения инспирируют собственники смежных земельных участков, выкупившие паи бывшего колхоза под организацию песчаного карьера и строительство коттеджей.

Появление кладбища резко снизит привлекательность проекта ИЖС, а дальнейшее развитие карьера станет невозможным, так как его границы попадут в санитарно-защитную зону кладбища.

Руководитель экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов считает, что проблему с возможным подтоплением и попаданием трупных ядов и продуктов разложения на участки жителей нельзя сбрасывать со счетов.

«На 50% территории Балахны гидрологическая ситуация очень сложная, в районе ситуация не лучше. Например, на кладбище в Лукино каждую весну людей хоронят практически в воду. С другой стороны, проблема с дефицитом мест под захоронения реально существует уже много лет. В данном случае администрация пытается решить вопрос с минимальными финансовыми и временными затратами: берут один из немногих оставшихся чистых участков и отдают его под кладбище. Тем самым его выводят из оборота практически навсегда. На мой взгляд, есть и другие, хоть и более затратные варианты. Например, в ближайшее время в Балахнинском районе начнется рекультивация бывшего полигона завода “Корунд”. Ничего не мешает отдать этот участок под новое использование. Под жилую застройку он не подойдет, но под кладбище при хорошей степени очистки его можно использовать», — предположил эколог.

Андрей Репин