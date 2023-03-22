На месте ресторана Pinzeria в «Синара Центре» в Екатеринбурге открылась остерия Dolce

Екатеринбургский ресторатор Кирилл Шлаен (рестораны «Агонь» «Большой грузинский», Double Grill & Bar и другие) открыл на месте итальянского ресторана Pinzeria в «Синаре Центре» остерию Dolce. По его словам, общий объем инвестиций в проект составил около 10 млн руб.

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«Интерьер вдохновлен историей самого здания, которое было построено в начале XIX века. Мы хотели, чтобы гости окунулись в атмосферу Италии. Поэтому в гостевых залах использованы работы венецианского художника Тьеполо, работавшего для российского императорского двора. Его именем назван фирменный коктейль, а в честь картины "Влюбленный Пульчинелла", украшающей малый зал, назван один из десертов», — рассказал господин Шлаен, уточнив, что для создания атмосферы в остерии было установлено несколько антикварных вещей.

Всего в ресторане три зала, которые вмещают 70 человек. В летнее время будет доступна веранда. В ресторане есть игротека для детей, построенная в виде уменьшенной копии исторического корпуса «Синара Центра». «В меню мы попытались показать, что в сегодняшней ситуации можно делать из итальянских продуктов. И делать это в спокойной манере, не пытаясь стать премиальным рестораном»,— отметил Кирилл Шлаен, добавив, что часть блюд готовится прямо у столиков гостей.

Ранее в здании располагался итальянский ресторан Pinzeria, который работал по франшизе итальянского шеф-повара Валентино Бонтемпи. В прошлом году господин Шлаен прервал сотрудничество, так как, по словам ресторатора, Бонтемпи перешел на поставки ресторанам готового замороженного продукта, а условием пролонгации договора франшизы была закупка замороженной основы в Москве. Постепенно екатеринбургский ресторатор перестал использовать имя итальянского шеф-повара и товарные знаки. В прошлом году компания «Бонтемпирест» подала четыре иска к ресторанной компании Кирилла Шлаена и Ольги Лефтерогло с требованием взыскать компенсации за нарушение исключительных прав, а также просит прекратить незаконное использование обозначений. Общая сумма претензий превышает 2,3 млн руб.

Помимо остерии Кирилл Шлаен планирует в течение одного-полутора месяцев открыть на месте Pinzeria в Ельцин Центре пиццерию Dolce. «В сравнении с остерией там будет более "легкий визит", так как активная жизнь заканчивается к 22:00»,— добавил ресторатор.

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Анастасия Реутова