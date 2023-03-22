Франция готовится к самой масштабной забастовке из-за пенсионной реформы. Правительство Эмманюэля Макрона устояло после двух вотумов недоверия. Это автоматически означает, что пенсионный возраст в стране все-таки поднимут с 62-х до 64 лет. При этом закон называют особенным, потому что президент сумел принять его без голосования в парламенте. Глава государства, в свою очередь, заявил, что он уже не может выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах, поэтому готов пожертвовать популярностью ради экономики страны. Сделать Францию более конкурентоспособной было одним из его предвыборных обещаний, при этом даже после реформы пенсионный возраст там будет одним из самых низких в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eric Gaillard, Reuters Фото: Eric Gaillard, Reuters

“Ъ FM” связался с местными жителями и узнал, как они отнеслись к решению президента и как живет Париж в сезон забастовок.

«Я иду по улице, и вы не представляете, что творится. Такое впечатление, что мы в какой-то стране третьего мира находимся: повсюду перевернутые баки, мусорные пакеты, как на какой-то свалке. Причем я иду по 17-му округу — это самый дорогой район Парижа. Весь город перегорожен, на площади Согласия проходят забастовки. Протестующие жгли мусорные пакеты, это то, что я видела своими глазами». «С 20 марта проходят достаточно серьезные протесты, и я бы не сказала, что мирные. Иногда поджигают мусорки. Я лично видела это рядом с нашим офисом. Митингующие действуют очень оперативно: один обливает баки жидкостью, второй их поджигает. Я работаю в школе, и мой начальник уже устал от того, что каждый раз во время забастовок мы уходим на удаленку. В этот раз мы решили, что будем работать, как обычно. Начальник разрешил мне приехать с опозданием». «Вообще-то ничего страшного не происходит. Я сама хожу на забастовки, была несколько раз в этой процессии, которая идет от пункта А до пункта Б. Иногда, конечно, бывают какие-то хулиганские выходки. Но мне забастовки никогда не мешали. Я лично и мой круг недовольны президентом, недовольны его действиями и недовольны этим законом, который хотят форсированно принять».

Забастовки против принятия пенсионной реформы начались в январе 2023 года, когда законопроект был одобрен в верхней палате французского заксобрания. На фоне забастовок аэропорты отменяют рейсы, в городах не работают коммунальщики, закрыт общепит, ограничена система общественного транспорта.

При этом президент Эмманюэль Макрон напомнил, что у правительства есть право прекращать забастовки, если они мешают повседневной жизни людей.

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Иван Якунин