Следствие расчищает магниевы конюшни

Следственные органы МВД возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего акционера ОАО «Соликамский магниевый завод» Игоря Пестрикова и экс-гендиректора предприятия Артура Уртаева. Они подозреваются в покушении на растрату 2,5 млрд руб. средств завода под видом покупки предприятием 25% долей в ООО «Фин-Проект», принадлежащих Игорю Пестрикову. По версии следствия, Игорь Пестриков был организатором преступления, а Артур Уртаев исполнителем, но совершить его они не смогли, так как последний был арестован в рамках другого расследования. Сам Игорь Пестриков с версией следствия категорически не согласен. Он пожаловался на следователей МВД директору ФСБ Александру Бортникову, попросив проверить действия полицейских на наличие состава преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю расследуется уголовное дело о покушении на растрату средств ОАО «Соликамский магниевый завод» в размере 2,5 млрд руб. Его фигурантами являются бывший совладелец СМЗ Игорь Пестриков и экс-гендиректор предприятия Артур Уртаев. О возбуждении уголовного дела «Ъ» сообщил сам Игорь Пестриков, направив через своего представителя по доверенности копию обращения директору ФСБ Александру Бортникову.

Из текста документа следует, что уголовное дело было возбуждено в конце января текущего года. По версии следствия, Игорь Пестриков решил организовать хищение средств Соликамского магниевого завода в свою пользу с помощью Артура Уртаева.

В ГСУ полагают, что растрату они хотели совершить под видом продажи СМЗ 25% долей Игоря Пестрикова в ООО «Фин-Проект». Эта компания контролирует Ловозерский горно-обогатительный комбинат, который является единственным поставщиком лопаритового концентрата для предприятия в Соликамске.

Соликамский магниевый завод — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в собственность государства более 89% акций. В собственность государства перешли и доли «Фин-Проекта». Игорю Пестрикову принадлежало 25% акций СМЗ и 24,99% долей в ООО. В прошлом году после ряда предшествующих судебных процессов, из-за которых возможности управлять предприятием лишились Петр Кондрашев и Тимур Старостин, Игорь Пестриков смог сформировать подконтрольный совет директоров. Решением этого органа Артур Уртаев был назначен гендиректором.

По мнению МВД, с целью реализации схемы хищения завод в лице Артура Уртаева и Игорь Пестриков заключили предварительный договор купли-продажи. Но реализовать свой преступный умысел они не смогли, так как Артур Уртаев был задержан, а затем арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и хищении 250 млн руб. средств завода под видом займа Игорю Пестрикову. Сам Пестриков был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Интересно, что заем предоставлялся под залог доли Пестрикова в «Фин-Проекте». По версии следствия, фактически договор не был обеспечен, поскольку Ловозерский ГОК, которым управляет эта компания, был глубоко убыточным.

В письме в адрес господина Бортникова бывший акционер выражает свое несогласие с позицией следствия по обоим уголовным делам. По его словам, предварительный договор купли-продажи предусматривал обеспечительный платеж, но он не мог быть уплачен без одобрения совета директоров.

Этот вопрос, как утверждает Игорь Пестриков, на обсуждение этого органа управления предприятием не выносился. Кроме того, сделка купли-продажи не могла состояться без заключения оценщика о стоимости доли. Также Игорь Пестриков указывает, что она не могла произойти, пока остальные совладельцы «Фин-Проекта» не откажутся от преимущественного права выкупа долей. Бывший акционер также считает, что если бы сделка была совершена, то СМЗ приобрел бы долю в ценном активе, благодаря которой смог бы влиять на управление своим единственным поставщиком.

Не согласен Игорь Пестриков и с обвинением в хищении 250 млн руб. Он полагает, что договор займа был гражданско-правовой сделкой. Причем уголовное дело было возбуждено буквально на следующий день после ее заключения. Также акционер отмечает, что подконтрольная ему компания вернула на счет СМЗ все средства по договору займа плюс проценты. Таким образом, эта сделка была выгодной для предприятия. Игорь Пестриков сетует, что возбуждение дела из-за договора займа и последующий арест его имущества на сумму 1 млрд руб. привели к проблемам с исполнением его условий. Кроме того, само возбуждение дела частно-публичного обвинения бывший акционер считает незаконным, поскольку это произошло без заявления завода. При этом решение о передаче его акций в Росимущество на тот момент в законную силу не вступило. В итоге Игорь Пестриков просит директора ФСБ провести проверку действий следователей «на предмет коррупции» и обоснованности возбуждения дела.

Источник «Ъ», знакомый с ходом следствия, говорит, что возврат 250 млн руб. силовики могут оценить лишь как добровольное возмещение ущерба, но к прекращению расследования это приведет вряд ли. Также он утверждает, что силовикам не нужно было заявления от завода. «Суды установили, что приватизация предприятия была незаконной, на момент передачи активов на счету завода отсутствовали 250 млн руб. Поэтому ущерб был нанесен Российской Федерации»,— полагает он.

Дмитрий Астахов, Пермь