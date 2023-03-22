Недетская ответственность

С владельцев сети «Дочки-сыночки» могут взыскать почти 1,5 млрд руб. С таким иском в Арбитражный суд Москвы обратилась компания «Победа», конкурсный управляющий одного из юрлиц банкротящегося ритейлера. Причем речь идет о субсидиарной ответственности. Это значит, что кто-либо из владельцев или все они должны будут погасить задолженность деньгами или своими личными активами, пишут «Ведомости». На данный момент, по информации СМИ, общий долг компании перед кредиторами составляет минимум 5,2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так что вполне возможно, что владельцам сети придется расплачиваться по долгам до конца жизни, отметил юрист «КСК Групп Александр Шарапов»: «Сейчас суды более тщательно подходят к вопросу субсидиарной ответственности и исследуют все доказательства, представленные как должником и его кредиторами, конкурсным управляющим, так и ответчиком по данному спору — контролирующими должника лицами.

Сумма привлечения к субсидиарной ответственности значительная, но не самая большая в истории российского правосудия.

Это вполне реальный сценарий, если суд установит, что действия контролирующих должника лиц привели к невозможности исполнения обязательств перед кредиторами. Вместе с тем привлечение к субсидиарной ответственности — это один из возможных, если не единственный способ получить кредиторам денежные средства. Ведь есть дела, когда компания уже полностью пуста, то есть на ней денег нет, так как все средства выведены на счета физических лиц, которые ее контролировали, превращены в имущество либо дальше переведены по цепочке.

В случае же привлечения этих лиц к субсидиарной ответственности они будут отвечать всеми своими активами, которые у них есть. Так что для кредиторов такой вариант бывает выгодным. В рамках личного банкротства такая мера не снимается, то есть гражданин будет практически пожизненно расплачиваться за эту задолженность».

О проблемах в компании СМИ сообщали еще с 2020-го. Собеседники “Ъ” предполагали, что трудности возникли из-за ограничений, связанных с COVID-19. Уже тогда в группе говорили о возможном банкротстве. В 2021-м выручка сети «Дочки-сыночки» упала на 30%, до 12 млрд руб. В январе 2022-го ее структуры сообщили на Федресурсе о том, что готовятся к банкротству. “Ъ” сообщал, что поставщики жалуются на просрочки в расчетах и подают иски о возмещении долгов. В марте шесть операционных компаний группы признали финансово несостоятельными.

Теперь от активов сети «Дочки-сыночки», по сути, ничего не осталось, рассказала президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. И, по ее словам, если суд решит все-таки привлечь владельцев ритейлера к субсидиарной ответственности, то это может повлиять на весь рынок:

«Компания — банкрот, акционеры прошли соответствующую процедуру. Будем следить за ситуацией: создаст ли суд прецедент или нет. Если говорить об активах, то на том периоде, когда начались проблемы, они составляли более 10 млрд руб., не говоря уже о каких-то там брендах. В лучшие годы группы самая высокая цифра, которая у них была, — это совокупная выручка порядка 30 млрд руб.

Кроме того, сеть активно занималась разработкой собственных торговых марок, и у нее была очень хорошая коллекция продукции для малышей. Каким образом сейчас оценят сам бренд "Дочки-сыночки" либо ту интеллектуальную собственность, которая принадлежит сети, трудно сказать. Между тем рынок уже практически по всем ассортиментным группам перераспределился, на это место вышли другие участники».

«Дочки-сыночки» работают в России более 20 лет. В 2020-м эта сеть считалась вторым крупнейшим по обороту ритейлером детских товаров. Первым на тот момент был «Детский мир».

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Сабина Адлейба