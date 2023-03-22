Украинский суд заочно осудил депутата Госдумы от Башкирии

Украинский суд заочно признал депутата Госдумы от Башкирии Зарифа Байгускарова и 19 других парламентариев виновными в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщается на сайте офиса генпрокурора Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре пояснили, что осужденные депутаты 15 февраля 2022 года поддержали постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Спустя неделю, 22 февраля они проголосовали за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ЛНР и ДНР.

Зариф Байгускаров в разговоре с «Ъ-Уфа» отметил, что не владеет недвижимостью за границей, а само решение в отношении себя и коллег считает «абсурдным и нелепым». В ответ депутат предложил властям Украины осудить виновных лиц, из-за которых в мае 2014 года при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе погибли 42 активиста «антимайдана», еще шестеро скончались в ходе уличных столкновений.

Венера Хисамова

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