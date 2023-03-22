Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Южная оперативная таможня пресекла поставку купной партии «Прегабалина» в посылках из Китая

В двух международных экспресс-курьерских отправлениях из Китая сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили 10 кг сильнодействующего вещества «Прегабалин», запрещенного к свободной продаже на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее информации, две посылки весом по 5,2 кг были направлены из Китая в адрес 31-летней жительницы Краснодара.

Получательница посылок была задержана. В ходе расследования выяснилось, что на территорию РФ «Прегабалин» поступал контрабандным путем, а затем его сбыт осуществлялся под видом спортивного питания. При обыске в квартире подозреваемой, оперативники обнаружили и изъяли капсулятор, весы, коробку с капсулами, почтовые пакеты, 5 рулонов полимерных пакетов с наименованием спортивного питания, а также 11 полимерных пакетов с «Прегабалином», расфасованных и готовых к отправке.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ Южная оперативная таможня возбудила два уголовных дела по п. «в» ч. 2 п. ст. 226.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Операцию проводилась совместно с Управлением на транспорте МВД России по ЮФО.

Сергей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...