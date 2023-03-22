Южная оперативная таможня пресекла поставку купной партии «Прегабалина» в посылках из Китая

В двух международных экспресс-курьерских отправлениях из Китая сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили 10 кг сильнодействующего вещества «Прегабалин», запрещенного к свободной продаже на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По ее информации, две посылки весом по 5,2 кг были направлены из Китая в адрес 31-летней жительницы Краснодара.

Получательница посылок была задержана. В ходе расследования выяснилось, что на территорию РФ «Прегабалин» поступал контрабандным путем, а затем его сбыт осуществлялся под видом спортивного питания. При обыске в квартире подозреваемой, оперативники обнаружили и изъяли капсулятор, весы, коробку с капсулами, почтовые пакеты, 5 рулонов полимерных пакетов с наименованием спортивного питания, а также 11 полимерных пакетов с «Прегабалином», расфасованных и готовых к отправке.

По факту контрабанды сильнодействующих веществ Южная оперативная таможня возбудила два уголовных дела по п. «в» ч. 2 п. ст. 226.1 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Операцию проводилась совместно с Управлением на транспорте МВД России по ЮФО.

Сергей Иванов