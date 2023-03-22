В Новороссийске полицейские спасли из горящего дома годовалого ребенка и его пьяных родителей

Сотрудники полиции Новороссийска спасли из горящего дома годовалого ребенка и его родителей, находившихся в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Родителей ребенка неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и употребление спиртного. Из-за этого сотрудники отдела по делам несовершеннолетних регулярно посещали семью.

В один из таких визитов старший инспектор отдела ПДН и участковый уполномоченный полиции, войдя в дом, почувствовали запах гари и заметили дым. Хозяева находились в состоянии опьянения и не могли объективно оценить опасность. Инспектор ОПДН нашла в одной из комнат ребенка и вынесла его на улицу, а полицейский вывел из горящего дома его родителей и их знакомую.

Татьяна Ручкина

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