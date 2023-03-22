Новосибирская область запускает дополнительный рейс в Горно-Алтайск

Второй по счету рейс S7 будет запущен из Новосибирска в Горно-Алтайск в летний период 2023 года. Полеты начнутся с 28 апреля.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, по сравнению с 2018 годом, в 2022 году пассажиропоток аэропорта Толмачево по субсидируемым маршрутам увеличился в 15 раз.

Количество туристов, посетивших Республику Алтай в 2022 году, превысило 2,5 млн человек, что на 14,3% больше, чем в 2021 году. Рост турпотока власти объяснили популярностью внутреннего туризма в условиях санкций, а также увеличением числа туристических объектов и услуг, созданием больших отелей так и глэмпингов.

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Лолита Белова