Депутат красноярского заксобрания от ЛДПР заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора

Депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков сообщил, что намерен баллотироваться на пост губернатора. По его словам, его кандидатуру поддержало реготделение партии, однако окончательно решение будет принимать высший совет партии.

«Окончательное решение будет в мае-июне, но я готов свою кандидатуру выдвинуть. Считаю, что у меня опыта и знаний достаточно, муниципальный фильтр мы преодолеваем, благодаря тому что у нас есть достаточное количество депутатов в крае. Препятствий в виде зарубежных активов у меня не было и нет. Морально я готов»,– сказал Александр Глисков «Ъ-Сибирь».

Выборы губернатора Красноярского состоятся в сентябре 2023 года.

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Сергей Балин