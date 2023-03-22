Adobe представила ИИ с генеративным созданием картинок

Американская компания Adobe представила новый генеративный искусственный интеллект Firefly, который может по текстовому описанию создавать изображения. В настоящее время ИИ находится в стадии бета-тестирования — доступ к нему можно получить только по приглашению. Firefly от Adobe напоминает уже существующие на рынке генеративные ИИ Midjourney и DALL-E.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Для упрощения текстового описания в Firefly будут доступны встроенные варианты освещения, художественных стилей и соотношения сторон. Можно будет накладывать эффекты и на уже готовое изображение. Еще один инструмент позволит создавать декорированные надписи. Как утверждают разработчики, обучение ИИ происходило на основе изображений без нарушений авторских прав, в том числе из библиотеки Adobe Stock. Это не позволит генерировать случайные сочетания из уже известных брендов или других людей, как это делают другие генеративные ИИ.

Adobe также планирует позволить художникам тренировать Firefly на собственных изображениях, что привнесет в ИИ новые стилевые возможности. В будущем компания планирует включить Firefly в свои продукты, включая Photoshop, Illustrator и Premiere Pro. В Photoshop появится генерируемая заливка, Premiere Pro сможет изменять стиль или цвет изображения, а Illustrator будет генерировать векторные вариации ручных эскизов.

Евгений Федуненко