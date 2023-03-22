В республике Тыва выявлена вспышка бруцеллеза

В Туве выявлено 30 контактных лиц, больных бруцеллезом, в том числе 12 детей до 17 лет, сообщает правительство региона. Обследованию подлежат еще 11 контактных граждан. Все эти лица находятся в зоне повышенного риска, сообщила главный санитарный врач республики Тыва Людмила Салчак. Она также предложила провести внеочередной медосмотр работников животноводства по месту проживания уже выявленных заболевших.

По данным ветеринарной службы республики в регионе по состоянию на 17 марта неблагополучная обстановка по заболеваемости бруцеллезом была зарегистрирована на шести административных территориях. В числе причин главный санитарный врач назвала несоблюдение ветеринарных требований при приобретении, реализации и содержании домашних животных, несвоевременный вынужденный убой больных животных, а также присутствие невыявленных эпизоотических очагов и бруцеллоносителей.

Сотрудники ветеринарной службы проводят вакцинацию здоровых животных, а также ежемесячно берут на анализ кровь для выявления больных особей.

Роспотребнадзор республики предложил властям разработать специальные программы по соблюдение ветеринарных требований при приобретении, реализации и содержании домашних животных, а также обеспечить их финансирование.

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Сергей Балин