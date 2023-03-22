Обсуждается бронза

Долгое время марка Chery предлагала у нас исключительно кроссоверы. Но скоро в российскую гамму добавят машину другого очень востребованного здесь класса — седан Chery Arrizo 8, его начнут продавать этим летом. По формату новинка идентична популярным моделям Kia K5 и Toyota Camry.

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Первая демонстрация предсерийного Arrizo 8 состоялась на столичном стадионе «Спартак» в рамках благотворительной акции Chery, которая провела для детей-сирот из фонда «Арифметика Добра» экскурсию и специальные занятия. Ну а взрослые рассматривали премьерный автомобиль.

Chery Arrizo 8 — свежая модель, прошлогодняя. В семействе Arrizo она самая крупная (длиной кузова и размером базы похожа с упомянутой Camry) и самая богатая. Вдобавок самая красивая: европейского вида и напоминает лифтбек. Эффектно смотрятся светодиодные фары и задние фонари, 18-дюймовые диски и декоративные сдвоенные патрубки на корме.

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Выставленный седан — пока единственный в стране экземпляр — предназначен для клиентских фокус-групп. Окончательные российские комплектации еще формируются в том числе и по результатам опросов. Поэтому ни салон, ни мотор сейчас показывать не стали — рано. Автомобиль заперт и наглухо затонирован.

Однако удалось узнать, что российские Arrizo 8 по облику будут на 90 процентов совпадать с показанным. Наши представители ведут с китайцами обсуждения «бронзовой» отделки внешних накладок, еще выбираются варианты колесных дисков. Седаны получат некую адаптацию, например, расширенный пакет обогревов.

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Силовой агрегат, как сообщили представители, на старте будет единственный и самый логичный для России из существующих у модели. Таковым нам представляется средний в линейке бензиновый турбомотор 1.6 (в Китае он выдает 197 л.с. и 290 Нм) с роботизированной 7-ступенчатой коробкой. Судя по шильдику 290Т на демо-машине, она оснащена именно этим двигателем. Так что, скорее всего, не получим базовую полуторалитровую и топовую двухлитровую версии. Зато со временем можем получить бензо-электрическую гибридную подзаряжаемую модификацию.

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Ну а китайский интерьер вы видите на фирменных фото. Лаконичный, воздушный. В салоне усеченный мультируль, длинная панель с приборным и центральным экранами, нефиксируемый селектор трансмиссии, сенсорные кнопки климатической установки, двухцветная отделка. Возле селектора есть кнопка для смены режимов Eco, Normal и Sport. Интересно, что пульты для кресел расположены по-мерседесовски на дверцах.

Седан на стадионе имел систему кругового обзора. Китайские Arrizo 8, кроме того, комплектуются водительским креслом с памятью, контурной подсветкой, электрическим стояночным тормозом с системой Auto Hold, адаптивным круиз-контролем и ассистентом удержания полосы, надувными шторками безопасности и панорамным люком.

Российские цены Chery Arrizo 8 до поры не называют даже приблизительно. Однако бренд Chery не стремится занять премиальные ниши, поэтому суммы должны оказаться приемлемыми.

Александр Катаев

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