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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 60 лет министру финансов Антону Силуанову

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров:

— Уважаемый Антон Германович! Поздравляю Вас с юбилеем! Весь Ваш трудовой путь неразрывно связан с Министерством финансов РФ, в котором Вы состоялись как экономист и зарекомендовали себя как профессионал высочайшего класса, вдумчивый и принципиальный государственный деятель. Знаю Вас как истинного патриота России, который принимает вызовы, ищет и предлагает действенные решения, обеспечивающие баланс интересов финансовой системы страны и реального сектора. Ваше умение видеть за сухими цифрами потребности, ожидания и потенциал отраслей помогает распределять бюджетные ресурсы с наибольшей эффективностью и конвертировать их в рост благосостояния граждан и развитие экономики. Под Вашим руководством Министерство финансов остается одним из самых эффективных и прогрессивных органов исполнительной власти. Благодарю Вас за конструктивное взаимодействие и от всей души желаю крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия Вам и Вашим близким, дальнейших успехов в работе на благо России.

Поздравление передает президент Ассоциации выпускников Финансового университета Валерий Барабанов:

— Уважаемый Антон Германович! От имени ассоциации и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов во всех начинаниях. Как министр финансов, Вы проявляете высокую компетентность и ответственность, уделяя много внимания экономической стабильности страны. Мы высоко ценим Вашу работу и благодарим за все, что Вы делаете для процветания России. Желаем Вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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