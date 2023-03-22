«Магнит» остановит работу Magnit Pay

Ритейлер «Магнит» с 27 марта приостановит работу платежных карт Magnit Pay. С понедельника все карты будут недоступны для использования, поэтому клиентов просят вывести остаток денег с карты. В пресс-службе компании заявили ТАСС, что сервис может быть перезапущен в будущем.

Magnit Pay был запущен совместно с ВТБ в декабре 2020 года в рамках приложения на базе программы лояльности «Магнита». Картой Magnit Pay можно оплачивать покупки в сети «Магнит», а также в других магазинах. В 2021 году компания сообщала о планах запустить в своем приложении нефинансовые сервисы, в том числе заказ такси, бронирование ресторанов и заказ доставки еды.