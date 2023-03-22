В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Утром в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ
«На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте»,— сообщили в ведомстве.
Движение было приостановлено 22 марта около 5:00. Причины приостановки перевозок в ведомстве не назвали. Об изменениях в работе морского транспорта сообщат дополнительно.
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