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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Утром в Севастопольской бухте было приостановлено движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

Фото: Игорь Казац, Коммерсантъ

«На конечных остановочных пунктах — пл. Захарова и пл. Нахимова — организовывается подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте»,— сообщили в ведомстве.

Движение было приостановлено 22 марта около 5:00. Причины приостановки перевозок в ведомстве не назвали. Об изменениях в работе морского транспорта сообщат дополнительно.

Татьяна Ручкина

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