Профессор НИУ ВШЭ упал в обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия — 1» во время разговора о США упал в обморок один из приглашенных экспертов — глава школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«Америка никогда не считала цветных за людей»,— сказал господин Соловьев. Сразу после этих слов один из гостей рухнул на пол. Ему помогли подняться и вызвали скорую помощь.

Эксперт, которому стало плохо в прямом эфире, — кандидат исторических наук и профессор школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Он рассказал «Фонтанке», что ему стало плохо во время эфира, но он хотел дождаться перерыва. Эксперт отметил, что плохое физическое состояние состояние не было связано с дискуссией в студии.

«Владимир Соловьев и другие эксперты оказали ему первую помощь, вызвали врачей. Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — сообщается в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Анастасия Ларина