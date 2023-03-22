Мэр Большого Камня объявлен в розыск по обвинению в махинациях с землей

Глава приморского города Большой Камень Рустям Абушаев объявлен в федеральный розыск. Он обвиняется в мошенничестве с земельными участками (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ).

Как сообщила сегодня прокуратура Приморья, накануне надзорное ведомство признало законным возбуждение уголовного дела в отношении Абушаева. Инкриминируемые ему преступления относятся еще к тому периоду времени, когда он возглавлял другой муниципалитет Приморского края — Надеждинский район.

По версии следствия, бывший глава причастен к незаконным операциям с землей муниципалитета. Так, в период времени с июня 2019 по июль 2020 года в фиктивную собственность инвалида и ветерана труда были предоставлены два земельных участка на территории полуострова Де-Фриз и пос. Ключевой площадью более 3 Га. Рыночная стоимость участков оценивается в 54 млн руб. Затем эта земля была переоформлена на третьих лиц, разделена на 22 более мелких участка, которыми фигуранты уголовного дела «распорядились по своему усмотрению».

Обвиняемыми по этому делу также являются бывший первый заместитель главы Надеждинского района Александр Султанов и бывший специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Надеждинского района, в настоящее время занимающий пост вице-мэра Уссурийска Максим Стефаненко. Эти чиновники арестованы.

Согласно другому эпизоду обвинению, Рустям Абушаев «вопреки запрету, установленному законом, через доверенных лиц участвовал в управлении деятельности коммерческой организации, осуществляющей деятельность по предоставлению в аренду торговых площадей».

В сообщении прокуратуры говорится, что Абушаев объявлен в федеральный розыск, поскольку сведения о его местонахождении отсутствуют.

Рустям Абушаев в 2019-21 годах возглавлял администрацию Надеждинского района Приморья. Затем был назначен главой Большого Камня.

В городе Большой Камень (население — около 40 тыс. человек) находится крупная судоверфь «Звезда».

Алексей Чернышев, Владивосток