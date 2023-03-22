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Коммерсантъ FM
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2,893 триллиона рублей составлял на 1 марта объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 марта 2022 года, долг регионов был равен 2,47 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 423 млрд руб. Разбивка долга по видам обязательств такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 652 млрд руб., на банковские кредиты — 94 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 2,105 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 23 млрд руб., внешняя задолженность на $252 млн и «иные долговые обязательства» на 3,2 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 марта был равен 375 млрд руб.

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