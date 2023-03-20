Израиль и Палестина пытаются тушить пожар

Израильская и палестинская делегации встретились второй раз за месяц в надежде не допустить эскалации конфликта во время священного для мусульман месяца Рамадан. Однако мало кто верит, что договоренности будут соблюдаться. Тем более палестинские радикальные группировки недвусмысленно заявляют, что стабильность не в их интересах. И они уже продемонстрировали это на деле: переговоры сопровождались новым терактом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Salem, Reuters Фото: Mohammed Salem, Reuters

Палестино-израильские переговоры при посредничестве США, Египта и Иордании состоялись в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе. В состав израильской делегации вошли глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и руководитель Общей службы безопасности («Шабак») Ронен Бар, а палестинской — секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх и глава разведывательных служб Маджад Фарадж.

По итогам была достигнута договоренность создать совместный механизм для пресечения насилия и подстрекательства и представить отчеты о происходящем на следующей встрече в апреле. Были также подтверждены обязательства избегать односторонних мер, достигнутые на первой встрече в Акабе 26 февраля. Речь в том числе идет об обещании Израиля приостановить обсуждение планов по строительству поселений (или в поселениях) и созданию аванпостов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан сроком на четыре и шесть месяцев соответственно. По словам израильских официальных лиц, это не касается принятых ранее планов по созданию девяти аванпостов и строительству 9,5 тыс. единиц жилья в поселениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби Фото: Francois Lenoir / Reuters Руководитель Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар Фото: Amos Ben Gershom / Government Press Office Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх Фото: Nasser Nasser / AP Следующая фотография 1 / 3 Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби Фото: Francois Lenoir / Reuters Руководитель Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар Фото: Amos Ben Gershom / Government Press Office Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх Фото: Nasser Nasser / AP

Согласно источникам базирующегося в Лондоне сайта «Аль-Араби аль-Джадид», Израиль обещал частично возобновить выплату налоговых сборов для Рамаллы, которые ранее удерживал. Утверждается, что палестинцы также предлагали Израилю прекратить военные операции на подконтрольных им территориях в обмен на заморозку со стороны Палестины процедуры подачи исков в Международный уголовный суд против израильтян. Официальных комментариев по этим темам не поступало. Однако вряд ли израильтяне откажутся от своей антитеррористической деятельности на палестинской территории.

«Каждый, кто поднимает руку на граждан Израиля, заплатит за это — и террористы, и архитекторы террора, где бы они ни были»,— заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. Эти слова могли быть отнесены как в целом к текущей ситуации в стране, так и к новости об убийстве в Дамаске одного из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад». Согласно одной из версий, за его убийством стоит Израиль.

А через несколько часов, пока в Шарм-эш-Шейхе еще шли переговоры, поступили сообщения о новом теракте. Недалеко от палестинского населенного пункта Хавара был обстрелян автомобиль с еврейскими поселенцами. Один человек был ранен. «Ликвидация лидеров сопротивления не остановит джихад палестинского народа и не дестабилизирует его. Для палестинского народа нет жизни без противодействия оккупации»,— заявил один из лидеров «Исламского джихада» Дауд Шахаб после теракта в Хаваре.

Место для теракта было выбрано неслучайно. 26 февраля там также был расстрелян автомобиль с поселенцами, два человека погибли. В отместку радикально настроенные поселенцы устроили погром в Хаваре, шокировав как израильскую общественность, так и весь мир. Это произошло в день, когда в иорданской Акабе состоялись первые почти за десятилетие переговоры между высокопоставленными представителями Палестины и Израиля. Встреча была организована американцами при помощи Каира и Аммана с целью избежать нового витка насилия в регионе во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в середине недели. Это время — практически всегда одно из самых напряженных в палестино-израильских отношениях. В нынешнем году на Рамадан также приходится еврейский Песах и христианская Пасха, а ситуация и так напоминает пороховую бочку. Пытаясь погасить волну терактов, израильские силы безопасности проводят на Западном берегу многочисленные военные операции. За год были убиты более 200 палестинцев — как бойцов различных группировок, так и мирных жителей. За тот же период в результате терактов погибли более 40 израильтян и несколько иностранных рабочих — граждан Украины и Молдавии.

Встреча в Шарм-эш-Шейхе стала продолжением переговоров в Акабе. И вот снова теракт, и снова распространяемые в соцсетях призывы поселенцев к мести. Мало кто верит, что переговоры могут спасти ситуацию. Палестинская национальная администрация практически потеряла контроль над Западным берегом реки Иордан, где все большую популярность набирают радикальные группировки. Да и слишком разные устремления у палестинцев и израильтян.

Израиль заинтересован в сохранении статус-кво и поддержании безопасности, палестинцы все еще надеются обрести полноценную государственность и положить конец оккупации.

На этом фоне отъезд представителей палестинской администрации в Шарм-эш-Шейх вызвал жесткую критику их политических оппонентов. Несколько палестинских фракций, входящих в ООП, заявили, что это не было решением организации и любые результаты встречи не будут обязательными к исполнению. В том же духе высказались представители «Исламского джихада» и «Хамаса», которые не только контролируют ситуацию в секторе Газа, но и активно распространяют свое влияние на Западный берег. Практически параллельно с переговорами в Шарм-эш-Шейхе делегации обеих группировок посетили Бейрут и встретились с генсеком ливанской «Хезболлы» шейхом Хасаном Насраллой — одним из столпов движения сопротивления Израилю. И, как заявил в интервью «РИА Новости» член политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук, его движение в принципе против встреч, подобных тем, что были организованы в Акабе и Шарм-эш-Шейх. «Не в наших интересах спокойствие и стабильность Израиля в регионе»,— отметил он.

Заявление прозвучало после встречи господина Абу Марзука с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым в Москве. Это явно противоречит звучавшим из Москвы и других столиц призывам к сторонам конфликта соблюдать спокойствие, однако иллюзий никто из посредников не испытывает. Весьма показательны слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в интервью испанской газете El Pais заявил, что ни Израиль, ни Палестина не готовы к миру. «Слишком много людей умирает каждую неделю в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, и миллионы людей живут в страхе и без надежды. Мир делал слишком много заявлений и слишком мало действовал»,— сказал он. Но новых рецептов ни у кого из посредников нет, поэтому все усилия направляются на тушение возникающих пожаров и только.

Марианна Беленькая