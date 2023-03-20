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Коммерсантъ FM
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Израиль и Палестина пытаются тушить пожар

Они договорились работать вместе, чтобы не допускать эскалации

Израильская и палестинская делегации встретились второй раз за месяц в надежде не допустить эскалации конфликта во время священного для мусульман месяца Рамадан. Однако мало кто верит, что договоренности будут соблюдаться. Тем более палестинские радикальные группировки недвусмысленно заявляют, что стабильность не в их интересах. И они уже продемонстрировали это на деле: переговоры сопровождались новым терактом.

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Фото: Mohammed Salem, Reuters

Палестино-израильские переговоры при посредничестве США, Египта и Иордании состоялись в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе. В состав израильской делегации вошли глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и руководитель Общей службы безопасности («Шабак») Ронен Бар, а палестинской — секретарь исполкома Организации освобождения Палестины (ООП) Хусейн аш-Шейх и глава разведывательных служб Маджад Фарадж.

По итогам была достигнута договоренность создать совместный механизм для пресечения насилия и подстрекательства и представить отчеты о происходящем на следующей встрече в апреле. Были также подтверждены обязательства избегать односторонних мер, достигнутые на первой встрече в Акабе 26 февраля. Речь в том числе идет об обещании Израиля приостановить обсуждение планов по строительству поселений (или в поселениях) и созданию аванпостов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан сроком на четыре и шесть месяцев соответственно. По словам израильских официальных лиц, это не касается принятых ранее планов по созданию девяти аванпостов и строительству 9,5 тыс. единиц жилья в поселениях.

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Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Руководитель Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар

Руководитель Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар

Фото: Amos Ben Gershom / Government Press Office

Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх

Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх

Фото: Nasser Nasser / AP

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Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Руководитель Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар

Фото: Amos Ben Gershom / Government Press Office

Секретарь исполкома Организации освобождения Палестины Хусейн аш-Шейх

Фото: Nasser Nasser / AP

Согласно источникам базирующегося в Лондоне сайта «Аль-Араби аль-Джадид», Израиль обещал частично возобновить выплату налоговых сборов для Рамаллы, которые ранее удерживал. Утверждается, что палестинцы также предлагали Израилю прекратить военные операции на подконтрольных им территориях в обмен на заморозку со стороны Палестины процедуры подачи исков в Международный уголовный суд против израильтян. Официальных комментариев по этим темам не поступало. Однако вряд ли израильтяне откажутся от своей антитеррористической деятельности на палестинской территории.

«Каждый, кто поднимает руку на граждан Израиля, заплатит за это — и террористы, и архитекторы террора, где бы они ни были»,— заявил в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства. Эти слова могли быть отнесены как в целом к текущей ситуации в стране, так и к новости об убийстве в Дамаске одного из лидеров палестинской группировки «Исламский джихад». Согласно одной из версий, за его убийством стоит Израиль.

Как Ллойд Остин путешествовал по Ближнему Востоку

А через несколько часов, пока в Шарм-эш-Шейхе еще шли переговоры, поступили сообщения о новом теракте. Недалеко от палестинского населенного пункта Хавара был обстрелян автомобиль с еврейскими поселенцами. Один человек был ранен. «Ликвидация лидеров сопротивления не остановит джихад палестинского народа и не дестабилизирует его. Для палестинского народа нет жизни без противодействия оккупации»,— заявил один из лидеров «Исламского джихада» Дауд Шахаб после теракта в Хаваре.

Место для теракта было выбрано неслучайно. 26 февраля там также был расстрелян автомобиль с поселенцами, два человека погибли. В отместку радикально настроенные поселенцы устроили погром в Хаваре, шокировав как израильскую общественность, так и весь мир. Это произошло в день, когда в иорданской Акабе состоялись первые почти за десятилетие переговоры между высокопоставленными представителями Палестины и Израиля. Встреча была организована американцами при помощи Каира и Аммана с целью избежать нового витка насилия в регионе во время священного для мусульман месяца Рамадан, который начинается в середине недели. Это время — практически всегда одно из самых напряженных в палестино-израильских отношениях. В нынешнем году на Рамадан также приходится еврейский Песах и христианская Пасха, а ситуация и так напоминает пороховую бочку. Пытаясь погасить волну терактов, израильские силы безопасности проводят на Западном берегу многочисленные военные операции. За год были убиты более 200 палестинцев — как бойцов различных группировок, так и мирных жителей. За тот же период в результате терактов погибли более 40 израильтян и несколько иностранных рабочих — граждан Украины и Молдавии.

Встреча в Шарм-эш-Шейхе стала продолжением переговоров в Акабе. И вот снова теракт, и снова распространяемые в соцсетях призывы поселенцев к мести. Мало кто верит, что переговоры могут спасти ситуацию. Палестинская национальная администрация практически потеряла контроль над Западным берегом реки Иордан, где все большую популярность набирают радикальные группировки. Да и слишком разные устремления у палестинцев и израильтян.

Израиль заинтересован в сохранении статус-кво и поддержании безопасности, палестинцы все еще надеются обрести полноценную государственность и положить конец оккупации.

На этом фоне отъезд представителей палестинской администрации в Шарм-эш-Шейх вызвал жесткую критику их политических оппонентов. Несколько палестинских фракций, входящих в ООП, заявили, что это не было решением организации и любые результаты встречи не будут обязательными к исполнению. В том же духе высказались представители «Исламского джихада» и «Хамаса», которые не только контролируют ситуацию в секторе Газа, но и активно распространяют свое влияние на Западный берег. Практически параллельно с переговорами в Шарм-эш-Шейхе делегации обеих группировок посетили Бейрут и встретились с генсеком ливанской «Хезболлы» шейхом Хасаном Насраллой — одним из столпов движения сопротивления Израилю. И, как заявил в интервью «РИА Новости» член политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук, его движение в принципе против встреч, подобных тем, что были организованы в Акабе и Шарм-эш-Шейх. «Не в наших интересах спокойствие и стабильность Израиля в регионе»,— отметил он.

Заявление прозвучало после встречи господина Абу Марзука с замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым в Москве. Это явно противоречит звучавшим из Москвы и других столиц призывам к сторонам конфликта соблюдать спокойствие, однако иллюзий никто из посредников не испытывает. Весьма показательны слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который в интервью испанской газете El Pais заявил, что ни Израиль, ни Палестина не готовы к миру. «Слишком много людей умирает каждую неделю в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, и миллионы людей живут в страхе и без надежды. Мир делал слишком много заявлений и слишком мало действовал»,— сказал он. Но новых рецептов ни у кого из посредников нет, поэтому все усилия направляются на тушение возникающих пожаров и только.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

История борьбы Палестины за независимость

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С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

Фото: Library of Congress

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

Фото: AP / Matty Zimmerman

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Фото: AP

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

Фото: AP / James A. Mills

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

Фото: Glubb Pasha

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

Фото: AP

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

Фото: Assaf Kutin / The State of Israel Government Press Office

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Фото: AP

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Фото: AP / Jacqueline Arzt

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

Фото: Adel Hana / AP

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Фото: AP / Zoom 77

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Фото: AP / Stephen J. Boitano

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Фото: AP / David Vaaknin

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP / Adel Hana

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

Фото: AP / Khaled Zighari

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены&lt;br> На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены
На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Фото: Марианна Беленькая / Коммерсантъ

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

Фото: Nir Elias / Reuters

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Фото: Suhaib Salem / Reuters

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С середины 19 века начало возрастать стратегическое и экономическое значение Палестины, особенно в связи с открытием Суэцкого канала. В связи с этим обострилось соперничество европейских держав за установление влияния в регионе

Фото: Library of Congress

В ходе Первой мировой войны территорию Палестины оккупировали английские войска. В 1920 году Великобритания получила мандат, утвержденный 24 июля 1922 года Лигой Наций, на введение режима управления Палестиной. В рамках этого мандата был создан эмират Трансиордания, который 25 мая 1946 года получил независимость

Фото: AP / Tom Fitzsimmons

На международную арену палестинский вопрос вышел в ноябре 1947 года, когда Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предусматривавшую прекращение британского мандата в Палестине к 1 августа 1948 года. Документ также рекомендовал создание на ее территории двух государств: еврейского и арабского

Фото: AP / Matty Zimmerman

Верховный арабский комитет Палестины и Лига Арабских Государств (ЛАГ) не признали резолюцию, что обострило противостояние двух народов

Фото: AP

14 мая 1948 года было провозглашено создание государства Израиль, а 15 мая армии стран ЛАГ вторглись в Израиль для создания в Палестине единого арабского государственного образования. В результате войны арабское государство создано не было, Иерусалим был разделен между Трансиорданией и Израилем, сектор Газа перешел под контроль Египта, а Западный берег реки Иордан — Трансиордании

Фото: AP / James A. Mills

После поражения арабских армий палестинцы занялись самоорганизацией в политические и военные объединения. В середине 1950-х годов возник ряд политических организаций, ставивших перед собой цель добиться освобождения Палестины, 78% которой было аннексировано Израилем

Фото: Glubb Pasha

В 1957 году в Кувейте было сформировано Палестинское движение за освобождение (ФАТХ), а в 1964 году при активной поддержке Египта была сформирована Организация Освобождения Палестины (ООП)

Фото: AP

В июне 1967 года в результате Шестидневной войны Израиль разгромил египетские войска, удерживавшие сектор Газа — территорию на берегу Средиземного моря, выделенную ООН для создания арабского государства Палестины

Фото: Assaf Kutin / The State of Israel Government Press Office

Год спустя в Каире ООП приняла Палестинскую хартию об устранении сионистского присутствия в Палестине

Фото: AP

В результате руководства Ясира Арафата (на фото), который в феврале 1969 года возглавил ООП, на сессии Палестинского национального совета в Алжире 15 ноября 1988 года состоялось провозглашение палестинского государства

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

Это изменило поведение Израиля в отношении ООП, заставив признать ее как единственного представителя палестинского народа и начать с ней диалог на официальном уровне. В 1994 году в результате соглашений между Израилем и ООП была создана Палестинская национальная администрация (ПНА), а через год стороны заключили Временное соглашение по Западному берегу и сектору Газа («Осло-2»), предусматривавшее, в частности, избрание Палестинского законодательного совета

Фото: AP / Jacqueline Arzt

На выборах 20 января 1996 года Ясир Арафат был избран президентом Палестинской автономии, а партия ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины») получила абсолютное большинство — 47 из 88 мест в Палестинском законодательном совете первого созыва

Фото: Adel Hana / AP

Начало 2000-х годов связывают с ростом влияния палестинского исламистского движения «Хамас», чему способствовал вывод израильских войск из сектора Газа в 2005 году

Фото: AP / Zoom 77

Когда в феврале 2006 года в ПНА прошли выборы в Палестинский законодательный совет, движение «Хамас» получило 73 из 133 мест. Через месяц правительство, сформированное «Хамасом», во главе с Исмаилом Ханией было приведено к присяге

Фото: AP / Stephen J. Boitano

Поскольку программа «Хамас» предполагает уничтожение государства Израиль и его замену на исламскую теократию, то его руководство, придя к власти, отказалось признать ранее заключенные палестинцами соглашения с Израилем и разоружить своих боевиков. Успехи «Хамаса» привели к конфликту с ФАТХ, которая уже успела к тому времени сформировать легальные силовые структуры, пользующиеся поддержкой США и Европы

Фото: AP / David Vaaknin

8 февраля 2007 года руководству ФАХТ и «Хамас» удалось договориться, в результате чего было создано коалиционное правительство. Однако уже 14 июня того же года в Палестине вспыхнула Гражданская война. Произошел раскол ПНА на два враждебных образования: «Хамас» в секторе Газа и ФАТХ на Западном берегу реки Иордан

Фото: AP / Adel Hana

В 2011 году США отказались от участия в финансировании ЮНЕСКО после того как в ее ряды на правах полноправного члена была принята Палестина. В декабре 2018 года Соединенные Штаты и Израиль вышли из организации

Фото: Mohammed Salem / Reuters

В ноябре 2012 года Генассамблеей ООН Палестине предоставлен статус государства-наблюдателя, а спустя год председатель ПНА Махмуд Аббас издал указ, предписывающий переименование ПНА в «Государство Палестина». Этим же указом должность главы ПНА была заменена на должность президента

Фото: AP / Khaled Zighari

С 7 июля по 26 августа 2014 года Израиль провел в секторе Газа операцию «Нерушимая скала». Она унесла жизни 2 тыс. палестинцев и 67 израильтян, были убиты несколько полевых командиров «Хамаса»

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В ноябре 2018 года произошло серьезное обострение палестино-израильского конфликта. В ответ на убийство одного из своих командиров «Хамас» выпустил по Израилю 370 ракет и мин менее чем за сутки

Фото: Reuters / Amir Cohen

Израильская армия в ответ нанесла удары более чем по 70 объектам на палестинской территории. В результате взаимных ударов погибли несколько человек, десятки были ранены
На фото: разрушенный дом в израильском Ашкелоне, в котором погиб палестинский рабочий при обстреле из сектора Газа

Фото: Марианна Беленькая / Коммерсантъ

С мая 2021 года действует режим прекращения огня между Израилем и палестинскими движениями в секторе Газа. В результате обострения в 2021 году стороны обменялись рядом ударов, что привело к гибели 257 человек в секторе Газа и 13 человек в Израиле. Тем не менее последние несколько месяцев Израиль и сектор Газа регулярно обмениваются ракетными ударами

Фото: Nir Elias / Reuters

В августе 2021 года в Рамалле состоялись первые за 10 лет переговоры представителей израильского политического руководства с президентом Палестины. На встрече речь шла о шагах по укреплению палестинской экономики, которые намерен предпринять Израиль. Кроме того, поднималась тема безопасности на Западном берегу и в секторе Газа. «Хамас» охарактеризовал переговоры как «удар в спину»

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Согласно опубликованному отчету ООН, 2022 год стал для палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, «самым смертоносным с 2006 года», если судить по числу погибших в среднем за месяц. Этот показатель вырос на 57% по сравнению с прошлым годом. По оценкам органиизации, от действий израильских сил безопасности погибли по меньшей мере 105 палестинцев, в том числе 26 детей

Фото: Suhaib Salem / Reuters

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