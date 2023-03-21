ЦБ сообщил о росте прибыли банков на 14% в феврале из-за валютной переоценки

Чистая прибыль российских банков в феврале составила 293 млрд руб., что на 14% выше показателя января (258 млрд руб.). На рост прибыли повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля, следует из отчета (.pdf) Банка России.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
В годовом выражении прибыль финансового сектора в феврале увеличилась на 29%, сообщил регулятор. За два месяца текущего года российские банки заработали 551 млрд руб., без учета валютной переоценки — 440 млрд руб. Количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) с 263 в январе. В активах сектора доля прибыльных банков снизилась за февраль с 98% до 94%. При этом по итогам двух месяцев число прибыльных банков выросло до 264 (81% от общего количества).
Также Банк России сообщил в отчете о росте запаса рублевой ликвидности в феврале на 1 трлн руб. В ЦБ заявили, что этому способствовал значительный приток клиентских средств и выпуск ценных бумаг, а также привлечение средств регулятора под нерыночное обеспечение.
Депозиты граждан без учета счетов эскроу в феврале выросли на 2%, до 711 млрд руб. При этом средства юрлиц выросли в феврале на 504 млрд руб. (+1,1%), по большей части за счет нефтегазовых компаний, сообщил Банк России. Кредитный портфель компаний вырос за отчетный период на 877 млрд руб. (+1,5%), в основном за счет кредитов на финансирование деятельности компаний из транспортной и нефтегазовой отраслей. Потребкредиты выросли в феврале на 0,5%, сохранив динамику предыдущих двух месяцев из-за сохранения у банков жесткой кредитной политики и необходимости соблюдения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачу высокорискованных займов, отметили в ЦБ.
Банк России сообщил, что объем ипотечного портфеля в феврале вырос до 14,4 трлн руб., на 1,5%, но темпы роста все равно остаются ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%). Выдача рыночной ипотеки увеличилась примерно на 40%, до 210 млрд руб. в феврале с 152 млрд руб. в январе, добавил регулятор.