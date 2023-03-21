ЦБ сообщил о росте прибыли банков на 14% в феврале из-за валютной переоценки

Чистая прибыль российских банков в феврале составила 293 млрд руб., что на 14% выше показателя января (258 млрд руб.). На рост прибыли повлияла валютная переоценка на фоне ослабления рубля, следует из отчета (.pdf) Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В годовом выражении прибыль финансового сектора в феврале увеличилась на 29%, сообщил регулятор. За два месяца текущего года российские банки заработали 551 млрд руб., без учета валютной переоценки — 440 млрд руб. Количество прибыльных банков в феврале снизилось до 246 (75% от общего количества) с 263 в январе. В активах сектора доля прибыльных банков снизилась за февраль с 98% до 94%. При этом по итогам двух месяцев число прибыльных банков выросло до 264 (81% от общего количества).

Также Банк России сообщил в отчете о росте запаса рублевой ликвидности в феврале на 1 трлн руб. В ЦБ заявили, что этому способствовал значительный приток клиентских средств и выпуск ценных бумаг, а также привлечение средств регулятора под нерыночное обеспечение.

Депозиты граждан без учета счетов эскроу в феврале выросли на 2%, до 711 млрд руб. При этом средства юрлиц выросли в феврале на 504 млрд руб. (+1,1%), по большей части за счет нефтегазовых компаний, сообщил Банк России. Кредитный портфель компаний вырос за отчетный период на 877 млрд руб. (+1,5%), в основном за счет кредитов на финансирование деятельности компаний из транспортной и нефтегазовой отраслей. Потребкредиты выросли в феврале на 0,5%, сохранив динамику предыдущих двух месяцев из-за сохранения у банков жесткой кредитной политики и необходимости соблюдения макропруденциальных лимитов, ограничивающих выдачу высокорискованных займов, отметили в ЦБ.

Банк России сообщил, что объем ипотечного портфеля в феврале вырос до 14,4 трлн руб., на 1,5%, но темпы роста все равно остаются ниже среднемесячных за 2021 год (+2,3%). Выдача рыночной ипотеки увеличилась примерно на 40%, до 210 млрд руб. в феврале с 152 млрд руб. в январе, добавил регулятор.

Эрдни Кагалтынов