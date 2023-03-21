Вложения недосчитали

Сумма вложенных инвестиций за 2022 год в сопоставимой оценке по сравнению с 2021 годом снизилась на 3,5% и составила 137 млрд руб. В минэкономики Удмуртии говорят, что пока что рано делать окончательные выводы, поскольку данные от компаний будут поступать до конца года. При этом объем инвестиций ранее прогнозировался на уровне 130 млрд руб. По наблюдениям экспертов, инвестиции направляли в машиностроение, металлообработку, деревообрабатывающую промышленность, сельское хозяйство и в IT-технологии. Учитывая продолжающееся давление Запада на экономику страны, эксперты ожидают, что в текущем году бизнес продолжит искать возможности обхода санкций, импортозамещения и пути параллельного импорта. Основной тенденцией станет вложение компаний в обучение сотрудников и их развитие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы "Центр" Фото: Архив медиагруппы "Центр"

По итогам 2022 года в экономику Удмуртии было вложено 137 млрд руб. инвестиций, что в сопоставимой оценке, т.е. с учетом инфляции, на 3,5% ниже 2021 года, сообщает Удмуртстат. Годом ранее этот показатель также снизился на 7,6%. Более трети инвестиций в прошлом году было вложено в приобретение машин и оборудования, чуть меньше — в строительство зданий и улучшение земель. 1,3% инвестиций направлено на объекты интеллектуальной собственности. По объему освоенных инвестиций Удмуртия занимает седьмое место в ПФО с показателем 92 тыс. руб. в расчете показателя на одного жителя. Первое место у Татарстана с результатом 228,7 тыс. руб., последнее у Марий Эл — 63,2 тыс. руб.

Из общей суммы в основной капитал предприятий, не относящихся к МСП, вложено 77,4 млрд руб. 75,9% из них собственные средства, остальное — привлеченные, из которых примерно половина составляют бюджетные деньги и небольшая часть приходится на кредиты банков. Основные объемы инвестиций были направлены в добывающие и обрабатывающие отрасли. Также вкладывались в транспортировку и хранение и сельское хозяйство.

По словам и.о. министра экономики Удмуртии Алексея Братухина, в начале года доступны лишь оперативные статистические данные. Поскольку не все компании отчитываются сразу, информация по некоторым из них продолжает поступать в течение года, и итоговая статистика поступает лишь в конце года, следующим за отчетным. Например, в начале прошлого года данные по объемам инвестиций в основной капитал за 2021 год составляли 117,2 млрд руб., однако сейчас, с учетом уточненных данных, которые поступили от компаний за прошлый год, этот показатель составляет уже 125 млрд руб., говорит господин Братухин.

«Аналогичным образом дела обстоят с объемом инвестиций в 2022 году. 137 млрд руб. — не итоговое значение. Ожидаем, что к концу 2023 года это число увеличится. Но в целом, наш прогноз на 2022 год по инвестициям был вообще на уровне 130 млрд руб. Поэтому даже 137 млрд. руб. — это хороший результат»,— поделился мнением Алексей Братухин.

В декабре 2022 года первый вице-премьер правительства Удмуртии Константин Сунцов говорил, что власти республики ожидают в 2023 году роста инвестиций на 2% до в 141 млрд руб.

На фоне двузначной инфляции и увеличении стоимости логистики, в 2022 году многим компаниям пришлось выстраивать новые логистические цепочки, что требовало дополнительных инвестиций, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, увеличились вложения в IT-технологии, поскольку множество иностранных компаний в России работать перестали. «Санкции очень сильно повлияли на компании, некоторым пришлось искать новых поставщиков импортного оборудования, некоторым новые рынки сбыта продукции. Инвестиции в развитие увеличили множество компаний. Лидером вероятнее всего будет нефтяная промышленность, так как на фоне внешних ограничений им пришлось увеличивать инвестиции в геологодобычу и переработку»,— поделился эксперт.

По мнению Владимира Чернова, на данный момент ситуация восстанавливается, но остаются проблемы с импортозамещением, так как западные страны усиливают контроль за соблюдением санкций. Он ожидает, что в 2023 году бизнес будет искать возможности обхода санкций, импортозамещения и пути параллельного импорта, а западные страны усиливать внешнее давление на экономику России.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отмечает, что в прошлом году в регионе преимущественно инвестировали в машиностроение, металлообработку, деревообрабатывающую промышленность и сельское хозяйство. Также компании вкладывались в зарплатный фонд и логистику. «Сегодня общей тенденцией для отечественных компаний является заинтересованность в удержании ценного персонала: сотрудникам индексируют зарплаты, вкладываются в их обучение и развитие. То, что бизнес сделал ставку на человеческий капитал, также более эффективно с финансовой точки зрения, особенно в перспективе»,— заключил господин Сигал.

Татьяна Колегова

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