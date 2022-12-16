Власти Удмуртии ожидают рост инвестиций до 141 млрд рублей в 2023 году

Правительство Удмуртии ожидает, что в 2023 году инвестиции вырастут на 2% и достигнут показателя в 141 млрд руб. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер правительства региона Константин Сунцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С учетом двух прогнозов минэкономразвития России, базового и консервативного, мы ждем, что в следующем году, даже с учетом текущих инвесторов компаний, у нас будет рост на 2% — 141 млрд руб. На 2023 год это наш план. Понятно, что в консервативном прогнозе нет роста, но последние несколько лет мы идем лучше консервативных прогнозов»,— отметил господин Сунцов.





Вместе с тем, первый вице-премьер региона отметил, что по результатам трех кварталов 2022 года Удмуртия вошла в число регионов, у которых есть рост инвестиций. «Мы спрогнозировали инвестиции в 130 млрд руб. к концу года. В целом, это понятно с точки зрения вытягивания, например, из темпов роста индекса промышленного производства. Промышленное производство растет, но просто так оно не может вырасти, тогда у нас многие предприятия начинают работать в три смены, открываются новые проекты. Чтобы этот рост обеспечить, нужно вкладываться — новые станки, новые технологии. И мы видим, что вытягивание из роста производства запуска новых проектов дает нам, скажем так, рост инвестиций. Кроме того, все равно у нас произошел рост цен, в том числе на оборудование. Мы его тоже видим в росте инвестиций»,— рассказал Константин Сунцов.