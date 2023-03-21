Ярославский губернатор подумает о трудоустройстве осужденного за коррупцию мэра Рыбинска

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев готов встретиться с бывшим мэром Рыбинска Юрием Ласточкиным и подумать о его «возвращении в систему». Об этом господин Евраев сказал в интервью «Ведомостям». Юрий Ласточкин был осужден за взятку и растрату. Однако в Ярославской области многие считают, что господин Ласточкин являлся эффективным управленцем и стал жертвой оговора. На эти мнения и опирается господин Евраев.

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«Подумаем. Я его лично не знаю, но отзывы об этом человеке всех, с кем я беседовал, были положительными. То есть это было не меньше пяти человек, и все высказались положительно, все. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Спасибо огромное, что вы напомнили о нем! Я, может быть, в текучке немножко закрутился, потому что у меня была мысль с ним встретиться. Я думаю, что, если у него будет желание, мы, конечно, подумаем над тем, как можно сделать так, чтобы он вернулся в систему, чтобы быть полезным для Ярославской области. Потому что действительно отзывы только хорошие. Поэтому я скажу так, осторожно. Тут зависит от его желания, конечно, в первую очередь»,— сказал «Ведомостям» Михаил Евраев.

Мэр Рыбинска Юрий Ласточкин был арестован в 2013 году. В 2015 году суд приговорил его по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 160 УК РФ («Растрата») к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в 140 млн руб. В 2022 году бывший чиновник вышел на свободу. Как посчитали следствие и суд, Ласточкин вымогал взятку у директора муниципального предприятия за продление трудового контракта, а также ранее, являясь руководителем НПО «Сатурн», продал комплекс водоочистных сооружений по заниженной цене. Сам экс-мэр никогда не признавал свою вину.

Наталья Иванова, Ярославль