Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский губернатор подумает о трудоустройстве осужденного за коррупцию мэра Рыбинска

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев готов встретиться с бывшим мэром Рыбинска Юрием Ласточкиным и подумать о его «возвращении в систему». Об этом господин Евраев сказал в интервью «Ведомостям». Юрий Ласточкин был осужден за взятку и растрату. Однако в Ярославской области многие считают, что господин Ласточкин являлся эффективным управленцем и стал жертвой оговора. На эти мнения и опирается господин Евраев.

Предыдущая фотография
Михаил Евраев

Михаил Евраев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Ласточкин

Юрий Ласточкин

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

Следующая фотография
1 / 2

Михаил Евраев

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Юрий Ласточкин

Фото: Коммерсантъ / Александр Тихонов

«Подумаем. Я его лично не знаю, но отзывы об этом человеке всех, с кем я беседовал, были положительными. То есть это было не меньше пяти человек, и все высказались положительно, все. Я не слышал ни одного отрицательного отзыва. Спасибо огромное, что вы напомнили о нем! Я, может быть, в текучке немножко закрутился, потому что у меня была мысль с ним встретиться. Я думаю, что, если у него будет желание, мы, конечно, подумаем над тем, как можно сделать так, чтобы он вернулся в систему, чтобы быть полезным для Ярославской области. Потому что действительно отзывы только хорошие. Поэтому я скажу так, осторожно. Тут зависит от его желания, конечно, в первую очередь»,— сказал «Ведомостям» Михаил Евраев.

Мэр Рыбинска Юрий Ласточкин был арестован в 2013 году. В 2015 году суд приговорил его по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ст. 160 УК РФ («Растрата») к восьми с половиной годам лишения свободы и штрафу в 140 млн руб. В 2022 году бывший чиновник вышел на свободу. Как посчитали следствие и суд, Ласточкин вымогал взятку у директора муниципального предприятия за продление трудового контракта, а также ранее, являясь руководителем НПО «Сатурн», продал комплекс водоочистных сооружений по заниженной цене. Сам экс-мэр никогда не признавал свою вину.

Наталья Иванова, Ярославль

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...