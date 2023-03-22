Иностранный производитель химикатов готовится к возможному переезду с площадки Пермского порохового завода

В Арбитражном суде Пермского края продолжилось предварительное судебное заседание по рассмотрению заявления ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» к ФКП «Пермский пороховой завод», краевому управлению Росреестра, Росимуществу и его терруправлению. Компания требует в суде понудить ФКП и Росреестр заключить допсоглашение к договору аренды здания сроком на 30 лет, действие которого истекает в 2025 году. Представитель истца заявила ходатайство об отложении заседания еще на три месяца. Она пояснила, что такой срок необходим для разработки заказанного ЗАО проекта ликвидации опасного производства, которым является «Соленис Технолоджис МСП» — компания заказала его на случай, если ей все-таки придется покидать площадку. Также юрист «Соленис Технолоджис МСП» ходатайствовала об истребовании у ФКП технической документации, на основе которой можно будет провести экспертизу и установить, какое имущество на арендуемой ЗАО площадке является неотделимыми улучшениями, а какое отделимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс карты Фото: Яндекс карты

Судья Гораций Пономарев предложил завершить предварительное заседание, отметив, что оно длительное время откладывалось и уже необходимо приступить к рассмотрению дела по существу. Однако представитель «Соленис Технолоджис МСП» настаивала на своем ходатайстве и, так как другие участники судебного процесса возражений не высказали, судья его удовлетворил. Однако было решено отложить заседание на менее продолжительный срок, чем попросил истец — до 26 апреля.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством химикатов. Компания принадлежит международному холдингу Solenis. Производство ЗАО сосредоточено на площадке ФКП «Пермский пороховой завод», где с 1990-х годов компания арендует цех площадью 30 тыс. кв. м. С указанным иском в суд «Соленис» обратился в конце 2021 года после того, как Росреестр приостановил процедуру регистрации договора о продлении аренды из-за того, что Росимущество выступило против — ведомство считает, что компания занимает федеральную собственность незаконно. В конце 2022 года Росимущество подало встречный иск к компании с требованием освободить арендуемые площади в течение десяти дней.

Стоит отметить, что стороны обсуждают мировое соглашение. Вместе с тем ранее стало известно, что ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» ищет в Перми площадку для перелокации. В агентстве инвестиционного развития региона сообщали, что компания намерена построить новый завод в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта.