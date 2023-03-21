Смольный начал подписывать с кикшеринговыми компаниями Петербурга новое соглашение об использовании электросамокатов

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подписал соглашение о правилах использования в городе электросамокатов с одной из крупнейших петербургских кикшеринговых компаний Whoosh, в ближайшее время документ подпишут и другие участники рынка, сообщает пресс-служба Смольного. Соглашение в ключевых положениях аналогично заключенному с кикшеринговыми сервисами год назад.

В соответствии с соглашением в Петербурге в зависимости от части города ограничивается максимальная скорость передвижения на электросамокатах и определяются зоны, где запрещена их парковка. Так, при общей разрешенной максимальной скорости в 20 км/ч введено обязательное ограничение скорости до 15 км/ч на территории Центрального, Адмиралтейского и Петроградского районов. При этом на Дворцовой площади, нескольких парках и набережных движения на электросамокатах запрещено полностью. Парковать и завершать аренду СИМ нельзя у охранной зоны метрополитена, на тротуарах, мостах, газонах, парках и садах и ряде площадей.

«Комитетом на базе адресного перечня из соглашения будут разработаны и утверждены проекты организации дорожного движения и уже в этом году в СанктПетербурге появятся первые знаки дорожного движения, предупреждающие о запрете или ограничении движения на электросамокате. Таким образом правила будут распространяться на всех пользователей самокатов в нашем городе»,— прокомментировал заключение соглашения заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

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