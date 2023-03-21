Ford рассекретил электрический вариант кроссовера Explorer

Компания Ford представила новую версию кроссовера Explorer — полностью электрическую модификацию для рынка Европы.

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Электромобиль, созданный на платформе MEB от Volkswagen ID.4, получил дизайн, который отличается экстерьера нового Ford Explorer с двигателями внутреннего сгорания. Облик новинки имеет декоративный «щит» вместо традиционной решетки радиатора, полностью светодиодную оптику и проработанный с точки зрения максимальной аэродинамической эффективности кузов.

Пятиместный салон получил цифровую панель приборов и новое поколение фирменной мультимедийной системы, которая имеет вертикальный сенсорный 15-дюймовый экран на центральной консоли. Заявлено, что SYNC Move 2 поддерживает беспроводное подключение смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay, онлайн-сервисы, а в оснащение входят передовые электронные системы помощи водителю.

Заявлено, что электрический Ford Explorer имеет 470-литровый багажник и запирающийся 17-литровый бокс, который может вместить 15-дюймовый ноутбук, в консоли между передними сиденьями, а в оснащение включены система бесключевого доступа, обогрев сидений и руля, а также другое оборудование.

Технические характеристики электрического кроссовера, доступного с задним и полным приводом, будут раскрыты позже. Новая модель Ford полностью разработана инженерным центром в Германии при участии специалистов Volkswagen. Электромобиль в версиях Explorer и Explorer Premium выйдет на рынок в 2023 году по цене до €45 тыс.

Максим Вершинин

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