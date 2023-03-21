При покупке квартиры россияне отдают предпочтение однокомнатным

Более 40% ипотечных заемщиков в ходе сделок с недвижимостью приобретают однокомнатные квартиры. 37% клиентов выбирают двухкомнатные объекты, а трехкомнатные — около 20%. Такие данные приводит ВТБ.

«Однокомнатные квартиры пользуются у ипотечных заемщиков неизменной популярностью как минимум последние три года. Среди причин — устоявшееся на рынке мнение о доступной стоимости таких объектов. Многие клиенты рассматривают жилье небольшой площади в качестве стартового капитала для себя, детей или варианта для инвестиций и под сдачу в аренду. Однако в пересчете на стоимость одного квадратного метра просторные квартиры выгоднее: в некоторых случаях разница в цене может достигать 30%»,— прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

По его мнению, серьезным стимулом для покупки россиянами квартир большой площади может стать внедрение принципа «больше метров — ниже ставка» по ипотеке на государственном уровне. Ранее банки выходили с инициативой установить дифференцированную ставку в рамках «семейной ипотеки», и в марте подобную программу запустил ВТБ. По ее условиям, заемщики, приобретающие квартиры площадью от 85 кв. м, могут получить дисконт в размере 0,2 п.п. Скидка распространяется на готовое и строящееся жилье и может быть суммирована с другими спецпредложениями банка. В результате максимальное снижение ставки по жилищному кредиту может достигать 0,5 п.п., а итоговая ставка по ипотеке становится одной из наиболее доступных на рынке.

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