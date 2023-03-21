В Курской области на учителя составили протокол о дискредитации армии по доносу отца ученика

В Курский райсуд Курской области поступило дело против 49-летнего бывшего школьного учителя Николая Бобрышева, которому вменяется в вину совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, 6 апреля 2022 года в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района учитель перед учениками десятого класса допустил отрицательные высказывания о ходе специальной военной операции на территории Украины. Один из учеников записал это на диктофон своего мобильного телефона. Отец ученика передал аудиозапись в полицию.

Как следует из материалов дела, на данный момент гражданин не работает учителем школы. Согласно картотеке дел, рассмотрение дела начнется 30 марта.

Сергей Толмачев, Воронеж