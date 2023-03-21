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Коммерсантъ FM
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В Курской области на учителя составили протокол о дискредитации армии по доносу отца ученика

В Курский райсуд Курской области поступило дело против 49-летнего бывшего школьного учителя Николая Бобрышева, которому вменяется в вину совершение публичных действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области, 6 апреля 2022 года в ходе урока обществознания в одной из школ Курского района учитель перед учениками десятого класса допустил отрицательные высказывания о ходе специальной военной операции на территории Украины. Один из учеников записал это на диктофон своего мобильного телефона. Отец ученика передал аудиозапись в полицию.

Как следует из материалов дела, на данный момент гражданин не работает учителем школы. Согласно картотеке дел, рассмотрение дела начнется 30 марта.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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