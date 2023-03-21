Эксперты: нишевые культуры на юге России не заменят аграриям пшеницу

Из-за государственного регулирования и падения цен на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и другие традиционные для юга России культуры аграрии в 2022 году нарастили производство так называемых нишевых культур, рассказали «Ъ-Кубань» отраслевые эксперты.

Тенденция подтверждается официальной статистикой. В 2022 году сбор зернобобовых составил 4,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году, следует из данных Росстата. Однако массовый переход на них невозможен в силу высоких рисков и малых под ними площадей, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Рост производства нишевых культур связан в основном с отсутствием госрегулирования, отметил эксперт.

На юге России наиболее востребованными нишевыми культурами являются горох, нут, сафлор, кориандр.

Так, урожай гороха, по данным Росстата, в прошлом году составил 3,6 млн т против 3,2 млн т в 2021 году. В Краснодарском крае валовой сбор зернового гороха составил 275 тыс. тонн, урожайность — 25,5 ц/га, зеленого горошка было намолочено 54,7 тыс. тонн.

«Горох — культура с высокими рисками,— считает Дмитрий Рылько.— Урожайность и затраты на его производство гораздо ниже, чем у пшеницы. Но и прибыль далеко не всегда себя оправдывает, что делает горох не таким уж и выгодным. Пока у нас нет большой внутренней переработки на сотни тысяч тонн сырья, горох остается довольно рискованной культурой».

С этим мнением согласен и глава семейного крестьянско-фермерского хозяйства Константин Бабанский из Динского района Краснодарского края. Помимо таких традиционных культур, как пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, в хозяйстве выращивают овощной горох.

«Горох еще с советских времен — рентабельная культура. Но год на год не приходится, и риски здесь высокие. Если урожайность той же пшеницы прогнозируема и разница может составлять плюс-минус 10 ц/га, то урожайность гороха может отличаться в разы,— рассказал Константин Бабанский.— В один год можно получить гиперурожай, а в другой — минимальный. И даже затраты не оправдываются».

В 2022 году в хозяйстве Бабанского получили урожайность в пределах 40–44 ц/га. По словам фермера, это минимум за последние шесть лет.

Единственной культурой, которая вырвалась из категории нишевых на оперативный простор, Дмитрий Рылько назвал масличный лен. Но это, по мнению эксперта, скорее исключение из правил.

По информации Росстата, сбор масличного льна в 2022 году вырос до рекордных 1,7 млн т с 1,2 млн т в 2021-м. Площади под ним в прошлом году расширились с 1,5 млн га до 2,1 млн га.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев ранее заявлял «Агроинвестору», что из-за отсутствия пошлины выращивание нишевых масличных культур, особенно льна, действительно становится более привлекательным. Производство масличного льна за последний год увеличилось более чем в два раза, рыжика и сафлора — в 1,5 раза. Этот тренд, скорее всего, сохранится, считает господин Мальцев. И если доля производства нишевых масличных культур в общей массе вырастет, то, очевидно, расширятся и регуляторные меры на эти культуры для защиты сектора внутренней переработки.

Нишевые культуры делятся на несколько групп: кормовые, пряно-ароматические, овощные, технические, эфиромасличные, энергетические. В последние годы на мировом сельскохозяйственном рынке наблюдается увеличение посевных площадей, объемов производства и уровня урожайности таких культур. Как и любые сельхозкультуры, нишевые имеют свои плюсы и минусы. В числе преимуществ — высокая рентабельность, возможность разнообразить севооборот, диверсификация производства. Среди минусов — нестабильный спрос, высокая стоимость технологий выращивания, семян, удобрений и средств защиты, специализированной техники для механизации производства.

Андрей Пугачев

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