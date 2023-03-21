Депутат гордумы Краснодара Бердников объяснил наличие счета в Эстонии, из-за которого его могут лишить мандата

Депутат Гордумы Краснодара Алексей Бердников прокомментировал «Ъ-Кубань» информацию о том, что его могут досрочно лишить полномочий из-за наличия иностранного счета.

«Никто никогда этого счета не скрывал, это ипотечный счет супруги, она родилась в Эстонии. Этой недвижимости больше двадцати лет. Через счет оплачивался кредит. Я честный человек. Нарушений в декларировании доходов я не допускал»,— заявил господин Бердников.

Он также добавил, что не получает зарплату в гордуме Краснодара, поэтому по закону может иметь заграничный счет, но оспаривать выводы контрольного управления, на основании которых его могут лишить мандата, не намерен и «согласен с ними».

В Гордуму Краснодара внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. Документ опубликован на сайте администрации Краснодара.

Согласно пояснительной записке к заседанию Гордумы, у господина Бердникова обнаружили счета в иностранных банках.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бердникова будет рассмотрен на заседании Гордумы Краснодара 23 марта.

Олег Исаев

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