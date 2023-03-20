Краснодарского депутата Бердникова могут досрочно лишить полномочий из-за иностранных счетов

В Гордуму Краснодара внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. Документ опубликован на сайте администрации Краснодара.

Согласно пояснительной записке к заседанию Гордумы, у господина Бердникова обнаружили счета в иностранных банках, а также установлены нарушения в декларировании доходов.

«В городскую думу Краснодара 1 марта поступило заявление губернатора Краснодарского края о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Бердникова. Согласно представленной информации, в отношении депутата проводилась проверка, в ходе которой установлены факты нарушения требований федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" и совершения правонарушений, связанных с представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при избрании на муниципальную должность и за 2020–2021 отчетные годы»,— говорится в документе.

Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Бердникова будет рассмотрен на заседании Гордумы Краснодара 23 марта.

Алексей Бердников родился в Сочи 10 июня 1980 года. Окончил в 2002 году Сочинский государственный университет туризма и курортного дела по специальности «экономист». Основное место работы — ООО «Сиэл Групп». В 2013 году входил в руководство компании «Ланит-Юг». Она по договору с администрацией Краснодара занималась пилотным проектом автоматизированной системы платных парковок. Позднее компанию «Ланит-Юг» переименовали в «Городские парковки».

Олег Исаев

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