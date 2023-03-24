Meraki и Garda

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Фото: Garda Garda

Фото: Garda

Meraki

Душевные тирокафтери и факес

Новый проект Аркадия Новикова Meraki открылся на территории «Депо. Три вокзала», что сразу определило масштаб заведения. Meraki занимает отдельно стоящее здание, рассчитанное на 100 посадок, вокруг которого предостаточно места для двух просторных веранд по 100 мест, так что в общей сложности к лету Meraki будет принимать 300 гостей одновременно. Дизайном нового ресторана занималась студия Krivtsova & Redina, сделав главной смысловой деталью пространства многочисленные оливковые деревья, которые в сочетании с остекленными стенами придают ресторану вид уютной греческой веранды не только снаружи, но и внутри. Открытая кухня с огромной печью, эффектная зона гриля с камерой для вызревания мяса, винные полки, картины и керамика современных художников — Meraki чем-то похож на Maroon, имеющий ту же родословную, но более воздушный, легкий и европейский, как и положено Греции. Кухню возглавил бренд-шеф Maroon Владимир Богожавец в тандеме с молодым шеф-поваром Артуром Холиковым (Eva, AQ Kitchen, Frantsuza Bistrot). Меню Meraki полностью соответствует духу интерьера — оно тоже легкое, яркое и очень узнаваемое. В отличие от прочих модных греческих заведений Москвы, Meraki не пытается быть оригинальным, наоборот, всячески подчеркивает свою простоту и лаконичность в подачах, да и рецептура блюд максимально приближена к оригиналам. Аркадий Новиков и его партнеры совершенно сознательно выбрали собственную траекторию, назвав ресторан таверной, а потому в меню Meraki нет ничего от гламурной Eva и фантазийных Greeks. Тут тарамасалата — это просто тарамасалата, без всяких московских «улучшайзингов» (ну разве что с икрой форели), а мусака — просто мусака, без поправок на московский ЗОЖ (а потому с картофелем). В то же время, в отличие от Molon Lave, всячески подчеркивающего свою аутентичность, Meraki ни на минуту не забывает, что находится в Москве, а не в Греции. Поэтому здесь сугубо московский, отточенный сервис и заведомо приглушенная гамма пряностей и специй. Впрочем, любимая Богожавцем харисса — красная и зеленая — присутствует в качестве фирменного аксессуара во многих блюдах мезедес. Всего их 16, причем помимо общепринятых огуречно-мятного дзадзыки (390 руб.), мухаммары (530 руб.), тапенады (530 руб.), лабне с оливками (380 руб.) и хумуса (430 руб.) в этом разделе представлен еще и греческий йогурт с томатным дипом (320 руб.) — точно претендующий на статус московского хита из-за своей схожести со сметанной заправкой к наипростейшему салату из помидоров, тайно любимому подавляющим большинством москвичей 30+, а также очень вкусный тирокафтери (380 руб.) из перцев рамиро и сыра фета. Ну и без куриного паштета (520 руб.) и риета из лосося (630 руб.) дело не обошлось. Все эти закуски, конечно же, подаются с лепешками с розмарином (250 руб.) и/или питой (120 руб.) прямо из печи. Также стоит отметить очень качественный по составу и подчеркнуто скромный по подаче, особенно если сравнивать с Greeks, большой греческий салат (1500 руб.), щедро заправленный лабне на основе мацони, каймака и нежной иранской феты, и хрустящие цукини фри (450 руб.), которые по умолчанию подаются с горчицей, но идеально сочетаются с дзадзыки. Бесценный ближневосточный опыт бренд-шефа сказался и на выборе супов, перечень которых в Meraki замыкает целебный густой факес (730 руб.) с бараниной, чечевицей и овощами. В разделе гриля со всевозможными сувлаки и кебабами особенно хорош кебаб из креветок (950 руб.), необыкновенно сочный за счет добавления говяжьего жира. В разделе основных блюд обязательно надо брать целого сибаса с соусом ладолемоно (1950 руб.) из лимонного сока и сливочного масла, с каперсами и оливками. А на десерт — бисквитный тре-лече (550 руб.), чем-то напоминающий забытый «Праздничный», только без орехов и намного вкуснее. По совокупности всех данных Meraki получился очень крепким коммерческим проектом, который так и просится к франшизе. Так что, скорее всего, его ждет судьба «Сыроварни» и стремительное масштабирование.

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Фото: Garda Garda

Фото: Garda

Garda

Незазорное оссобуко по-милански

Ресторан Garda на Петровке создателей южноафриканского Cape замышлялся как дорогой итальянский ресторан миланского образца — и работавшая над интерьером все та же студия Krivtsova & Redina исполнила свою задачу максимально честно. Несмотря на новодел и использование суррогатных материалов, двухэтажная Garda выглядит очень нарядно, прежде всего благодаря многочисленным и разнообразным хрустальным люстрам, смелое использование которых как было, так и остается визитной карточкой дизайнеров. Второй этаж с открытой кухней, на которой центральное место занимает большая дровяная печь, выглядит более камерно и действительно напоминает дорогие заведения для туристов в Италии; нижний зал больше похож на гранд-кафе, но без французского шарма и итальянского шика, зато с московской тяжеловесностью, так что заглянуть сюда на чашку кофе или быстрый ланч вряд ли кому-то придет в голову. Другое дело — вечерний поход по особому случаю. Именно этот формат поддерживает меню, ориентированное на тяжелый люкс, но по весьма конкурентным ценам. За кухню отвечает шеф-повар Роман Васильев, работавший в московском Assunta Madre с самого его открытия на позиции cу-шефа. Многие позиции из знаменитого Assunta беззастенчиво перекочевали в Garda и с учетом цен могли бы стать достойной альтернативой тамошней безупречной пасте и ромовой бабе, но чуда, увы, не произошло. Еда тут намного слабее, так что предпочесть каcаречче с сибасом и лимоном (1300 руб.) в Garda знаменитым трофи с дикой рыбой и лимоном (2200 руб.) в Assunta невозможно даже из соображений экономии — лучше уж тогда не есть их вовсе. То же можно сказать и о жестком вителло с невыразительным тоннато (750 руб.), вялом по вкусу перце рамиро с рикоттой и анчоусом (680 руб.), не доведенном до вкуса баклажане алла пармиджана (780 руб.), лишенных итальянских специй равиоли с ягненком и полентой (850 руб.) и утиной ножке с невнятным пюре из батата (1080 руб.). Единственное исключение — оссобуко по-милански (2450 руб.), в котором действительно чувствуется итальянский дух, ну так оно и стоит на порядок выше, лишний раз доказывая неутешительный тезис, что скупой платит дважды.

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