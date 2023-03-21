На Кубани за год число нападений собак на людей увеличилось на 2,3%

В 2022 году в Краснодарском крае 2593 человека, в том числе 1097 детей, пострадали от укусов собак. Об этом сообщила «Ъ-Кубань» руководитель управления Роспотребнадзора по краю Мария Потемкина. Это на 2,3% больше, чем в 2021 году, когда в регионе было зарегистрировано 2534 случая укусов собаками, в том числе несовершеннолетних — 1091 случай.

«За два месяца 2023 года в крае зарегистрировано 538 случаев укусов собаками, в том числе несовершеннолетних — 246»,— отметила глава регионального Роспотребнадзора.

При этом, по ее словам, в прошлом году на территории Краснодарского края случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано.

В начале марта власти Краснодара сообщили, что заключили муниципальный контракт на сумму 13,4 млн руб. на содержание, отлов, чипирование, стерилизацию и вакцинацию собак. Это на 5,4 млн руб. больше, чем в прошлом году.

Всего с начала года в городе уже отловили, чипировали и стерилизовали 618 собак. При этом ситуация с бездомными животными в Краснодаре остается проблемной. Количество таких собак выросло, а число законных инструментов, снижающих их популяцию, не изменилось. С начала года в полицию уже поступило 127 сообщений об укушенных собаками людях, около половины из них связаны с детьми.

13 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить и расследовать уголовное дело из-за нападения собаки на жительницу Краснодара. В соцсетях распространилась информация, что на проходившую мимо женщину набросилась агрессивная собака, которую хозяйка выгуливала без намордника.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram