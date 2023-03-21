Белорецкий завод спортивного инвентаря инвестирует в литейное производство 110 млн рублей

ООО «Уральский завод спортивного инвентаря» (Белорецк) завершает подготовку производства фасонолитейного завода точного литья стали и чугуна, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Объем инвестиций составит 110 млн руб. Будет создано 20 новых рабочих мест. Производство планируется запустить в первом полугодии текущего года, а в 2024 году — выйти на мощность до 300 т в месяц.

В рамках республиканской программы для производителей технических средств реабилитации завод получит субсидию — до 50% затрат на закупку оборудования. Для этого в бюджете Башкирии на 2023 год предусмотрено 20 млн руб.,— отметил министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев.

Сейчас завод использует в производстве детали, изготовленные из листовой стали путем плазменной и механической обработки.

Предприятие также получит льготные займы Фонда развития промышленности, субсидирование затрат по техпроисоединению и поддержку производителей товаров для детей. Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 50 млн руб.

ООО «Уральский завод спортивного инвентаря» зарегистрировано в феврале 2014 года. Уставный капитал —10 тыс. руб. Учредителями компании являются Антон и Максим Копытовы и Азат Вильданов. Выручка в 2021 году составила 161 млн руб., чистая прибыль — 9,3 млн руб.

Майя Иванова

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