В Екатеринбурге на свободу вышел маньяк, убивавший жертв с помощью электричества

В Екатеринбурге на свободу вышел маньяк-убийца Егор Хабаров, известный тем, что убивал своих жертв с помощью электричества, сообщил городской портал E1.ru. Ранее мужчина был признан невменяемым психиатрами Свердловской областной больницы №6. По решению суда его поместили в стационар с интенсивным наблюдением Волгоградской психиатрической больницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Оперативники задержали Егора Хабарова в 2009 году. Это случилось в рамках расследования пропажи и гибели 23-летнего студента четвертого курса Уральского финансово-юридического института. Его обугленный труп обнаружили на обочине Режевского тракта. Тело было обложено покрышками и практически полностью сожжено. Позже выяснилось, что 30-летний электрик Новоберезовской ТЭЦ Егор Хабаров заманил жертву в подземный гараж под предлогом продажи компьютерных запчастей, убил, а тело вывез.

Как уточняет издание, в 2012 году электрика судили за еще одно убийство, совершенное летом 2008 года, за полгода до убийства студента. Тогда Егор Хабаров якобы заживо сжег в салоне автомобиля 27-летнего компьютерщика.

По данным Свердловского областного суда, Егор Хабаров обвинялся в убийстве, грабеже и разбое по ч. 1. ст. 105, ч. 1 ст. 161 и ч. 3 ст. 162 УК РФ. Определением Кировского районного суда Екатеринбурга в 2012 году к нему применены принудительные меры медицинского характера. По решению суда апелляционной инстанции судебный акт оставлен без изменения.

После выхода на свободу Егор Хабаров устроился охранником в одном из торговых центров Екатеринбурга, где его опознал бывший сотрудник МВД. После небольшого скандала маньяка уволили.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург