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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Священный месяц Рамадан

Дорогие мои соотечественники, единоверцы, братья и сестры! После захода солнца сегодня, 22 марта, начинается благословенный месяц Рамадан, месяц ниспослания Священного Корана и повеления Господа Всевышнего соблюдать великий Пост. Пост предписан нам в течение всего этого месяца как очищение и прощение грехов, совершенных в течение пройденного нами года.

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Пост месяца Рамадан — один из важнейших столпов нашей благословенной религии, месяц осмысленного выбора прямого пути, который мы целиком посвящаем глубокому познанию замысла Творца и Его Слов — Священного Корана. Каждый год жизнь верующего украшается особым видом служения Всевышнему — постом. В Коране сказано: «Кто из вас застанет этот месяц, пусть проведет его в посте, а кто болен или в пути, пусть соблюдает пост в другие дни. Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудностей, и чтобы полно и завершенно совершили вы пост и возвеличили Господа за то, что Он вывел вас к пути истинному, может, вы будете благодарны!»

В соблюдении поста скрыты неиссякаемые богатства и милость нашего Творца, ибо в этот месяц Аллах ниспосылает людям большие блага, прощает прегрешения, облагораживает и одаривает нас. Рамадан дарован людям как источник бесконечного богатства. Духовному очищению, осмыслению, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры посвящен наш пост. Месяц Рамадан — это наша усердная подготовка к тому, чтобы и во все остальные дни нашей жизни мы стремились уберечь себя от ошибок, исполняя все предписания благословенной религии, что позволит уповать на милость и милосердие Создателя.

Верующие используют время разговения — ифтар для совместных трапез после вечерней молитвы. Для постящихся проводятся большие и малые благотворительные ифтары. Наш ежегодный культурно-просветительский проект «Шатер Рамадана», рядом с Мемориальной мечетью Москвы, в этом году пройдет со слоганом: «Наставничество. Будь благим примером». Благородный Коран учит: «Заслуживающие радостной вести — те, кто внимательно слушает Слово и находится в постоянном поиске мудрости, наставления и следует лучшему. Они те, кому Господь дал благословение следовать верному пути. Они — обладатели разума». Дар Господа — Священная Книга — лучшее наставление. Коран наставник на все времена. И лучшие наставники для всех мусульман — это те, кто учат молодых освоить многогранный мир, передают современные знания и мастерство, обогащенные даром Божественного наставления.

Месяц Рамадан пронизывает все вокруг духом праведности и добродетели. Соблюдая пост, мы обращаемся к Священному Корану, вновь и вновь возвращаемся к истокам своей религии, отдаем дань уважения памяти поколений мусульман, исполняющих предписание Всевышнего Создателя. Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! Приветствую наш предстоящий пост и прошу Всевышнего Аллаха принять его. И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершаемые богобоязненные дела, и да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России! И да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение.

Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, муфтий, шейх

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