«Авито Работа»: за пять лет количество вакансий для таксистов выросло в 40 раз

По данным «Авито Работы», в 2022 году объемы найма таксистов показали рекордный за пять лет скачок — на 259% по сравнению с годом ранее. По итогам января-февраля 2023 года число вакансий увеличилось в девять раз год к году. В целом за пять лет количество вакансий для таксистов на платформе выросло в 40 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно исследованию «Авито Работы», в период с 2018 по 2022 наибольшая доля вакансий приходилась на предложения со свободным графиком. В 2019 и 2020 на них приходилось 77% и 75% соответственно, в 2022 году доля снизилась до 45%. В прошлом году также был отмечен рост числа вакансий на неполный рабочий день — их число выросло в 12 раз, а доля составила 13%.

По состоянию на март 2023 года средняя зарплата российского таксиста превышает 58 тыс. руб. Самые высокие ежемесячные заработки имеют таксисты в Москве (95 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (более 80 тыс. руб.). Уточняется, что водителям предлагают разные варианты трудоустройства: работу на личном автомобиле, аренду машины, трудоустройство на полный рабочий день за зарплату или процент от выполненных заказов. Некоторые таксомоторной компании также берут на себя расходы по техобслуживанию, замену расходников, шиномонтаж.

С1 марта вступили в силу поправки в Трудовой кодекс, которые запрещают трудиться таксистами людям, у которых не сняты или не погашены судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство, грабеж, разбой, изнасилование и терроризм. Кандидаты на должности водителей должны справками подтвердить чистоту перед законом.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Таксистов отправят за справками».

Лаура Кеффер