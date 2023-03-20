Олег Дерипаска подал иск к руководителю отдела расследований ФБК*

Кубанский миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Марии Певчих, главе отдела расследований *Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией и запрещен, иноагент, ликвидирован). Сведения об этом опубликованы картотеке арбитражных дел.

Заявление подано в арбитражный суд города Москвы. Заседание назначено на 1 июня. Подробности иска не раскрываются.

Ранее Олег Дерипаска подал иск к бывшему владельцу «Тинькофф-банка» Олегу Тинькову. Спор между миллиардерами возник весной 2022 года из-за оскорбительных высказываний Тинькова в адрес Дерипаски. Основатель «Тинькофф-банка» назвал в соцсетях Олега Дерипаску «вором» и «олигархом». Последний обратился за защитой своей репутации в Усть-Лабинский районный суд (по месту прописки). В качестве компенсации морального вреда он потребовал с Тинькова 2 млрд руб. Вторым ответчиком по делу выступает корпорация Meta Platforms Inc (признана в России экстремистской и запрещена). Дело Дерипаски против Тинькова рассмотрит Усть-Лабинский районный суд 6 апреля.

Олег Исаев

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