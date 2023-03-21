В Уфе на замену люков и ливневок направят 30 млн рублей

На ремонт асфальта вокруг колодцев и ливневок, а также замену люков в текущем году направят 30 млн руб. Об этом на оперативном совещании в мэрии Уфы сообщил заместитель директора специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений в Уфе Раиль Ибрагимов.

С начала весны сотрудниками управления от снега и льда очищено 209 дождеприемников. Для ремонта колодцев закуплено 70 чугунных люков, 90 дождеприемников, 200 решеток и 20 крышек, отметил господин Ибрагимов.

Сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев поручил «быть повнимательнее» при подготовке к таянию снега и при необходимости усиливать ремонтные бригады. «Места вы знаете ежегодно, где надо проконтролировать. Чтобы не допускали затоплений и все, что с этим связано. Деньги мы выделяем, поэтому оперативно реагируйте»,— сказал он.

Карина Мамаева

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