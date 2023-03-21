Минсельхоз отказался от цели потребления рыбы не менее 25 кг в год на человека

Минсельхоз убрал из целей госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» достижение потребления рыбопродуктов в объеме не менее 25 кг в год на человека. Об этом сказано в проекте постановления, опубликованном на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Изначально предполагалось, что нужно добиться «среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 25 кг в год в живом весе и поддержания уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год». В итоге было решено убрать первую часть, в которой говорилось про 25 кг рыбы на человека, говорится в пояснительной записке.

Также проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это решение принято из-за того, что сейчас для российских рыбохозяйственных предприятий закрыты рынки сбыта продукции в Европе, США и Канаде, а рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона «изменяется, в связи с чем затруднена оценка его потенциала». В качестве альтернатив рассматривают рынок африканских и латиноамериканских стран.

В 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год. В Национальном рейтинговом агентстве ожидали, что резкий рост цен и сложности с импортом грозят снижением доли лососевых в структуре потребления рыбы в России. Объем рынка красной рыбы уже мог сократиться после продуктового эмбарго в 2014 году, а покупатели переключаются на более дешевые виды.

Подробности — в материале «Ъ» «Рыбе краснеть не на что».

Лаура Кеффер