Суд освободил Ильдуса Шайбакова от уплаты исполнительного сбора

Судья Ленинского райсуда Уфы Оксана Илалова освободила бывшего начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела республиканского ГИБДД подполковника Ильдуса Шайбакова, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), от уплаты исполнительского сбора по некому исполнительскому производству от 9 ноября 2022 года на сумму 248,5 тыс. руб., вынесенного на основании постановления о взыскании исполнительского сбора.

В исковом заявлении, указывается в решении суда, Ильдус Шайбаков указал, что взыскиваемая сумма уже была конфискована сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2020 года при обыске. Суд подтвердил этот факт, сочтя исполнение исполнительского документа невозможным.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», по мнению следствия, обвиняемый создал преступное сообщество для получения взяток за оказание содействия в выдаче водительских удостоверений без фактической сдачи экзаменов. С мая 2021 года он находился в федеральном розыске. В августе прошлого года был задержан.

Венера Хисамова

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