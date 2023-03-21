В Париже на протестах против пенсионной реформы задержаны больше 140 человек

Не меньше 142 человек задержаны на акциях протеста против пенсионной реформы в Париже, сообщил источник BFMTV в полиции. Произошли столкновения правоохранительных органов и демонстрантов, для разгона применялся слезоточивый газ. Стычки с полицией произошли и в других городах — в Страсбурге, Лионе и Ренне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman, Reuters Фото: Yves Herman, Reuters

Одна из самых крупных акций в столице Франции прошла на площади Вобан. Спустя несколько часов мирной демонстрации начались стычки с полицией. После митинга его участники разделились на две большие группы и направились в другие места города, устраивая беспорядки. По данным BFMTV, в поддержании порядка на улицах города задействовано больше 2 тыс. полицейских и жандармов.

Протесты возобновились в день, когда правительство Франции избежало вотума недоверия. За уход правительства проголосовало 278 депутатов Национальной ассамблеи при необходимых 287 голосах.

О протестах во Франции — в материале «Ъ» «Температура на парижских улицах 49.3».

Леонид Уварчев