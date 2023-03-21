В Киево-Печерской лавре закроют доступ к мощам святых для проверки сохранности «культурных ценностей»

С 21 марта украинские власти закроют доступ в Ближние и Дальние пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых, сообщил председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). С этого дня начинает работу созданная Минкультом Украины комиссия по выявлению сохранности музейных экспонатов. Она будет определять сохранность «культурных ценностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters Фото: Valentyn Ogirenko, Reuters

На территории комплекса покоятся мощи святых: 73 в Ближних пещерах, еще 49 в Дальних пещерах. Среди них — останки богатыря Ильи Муромца и Нестора Летописца, которого считают автором «Повести временных лет».

«Учитывая то, что "культурными ценностями" и "музейными экспонатами" министр Александр Ткаченко называл нетленные мощи преподобных Печерских, вызывает обеспокоенность метод определения сохранности этих святынь. Ведь в тоталитарное советское время атеистической властью широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней, мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для подробного описания и выставления на музейных витринах»,— сказал митрополит Нежинский и Прилукский. Его слова приведены на сайте УПЦ.

УПЦ считает закрытие пещер без предупреждения «беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих». Как отмечает церковь, в эти дни верующие из разных регионов едут в лавру «в надежде поклониться Киево-Печерским святыням».

Кроме того, прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатьевскому храму и храму в честь Собора всех преподобных Печерских (Теплый храм). Это также объясняется работой ревизионной комиссии.

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» ранее потребовал от монахов УПЦ до 29 марта покинуть территорию лавры. Решение было объяснено нарушениями условий договора о безвозмездном пользовании.

Леонид Уварчев