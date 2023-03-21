Малый бизнес лезет в долги

В Татарстане растет закредитованность индивидуальных предпринимателей (ИП). К февралю 2023 года объем их проблемных кредитов, когда платежи не совершаются более 90 дней, достиг 394 млн руб. Это на 3% больше, чем месяцем ранее. А за весь 2022 год просроченная задолженность в республике выросла почти на 15%. Эксперты не исключают, что «в ближайшие пару-тройку месяцев мы столкнемся с увеличением банкротств индивидуальных предпринимателей». Однако массового банкротства именно в Татарстане они не ожидают, поскольку общий объем просроченной задолженности в регионе достаточно низкий — чуть более 2% от всего кредитного портфеля ИП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным коллекторского агентства «Долговой консультант», просроченная задолженность ИП в Татарстане к 1 февраля 2023 года достигла 394 млн руб. Это на 3% больше, чем на начало текущего года. А прирост задолженности за весь 2022 год составил 14,7%.

В целом кредитный портфель предпринимателей к февралю в Татарстане достигал 17,9 млрд руб. Таким образом, доля просроченной задолженности в республике составляет лишь 2,2%. В среднем каждый ИП в регионе должен кредиторам почти 185 тыс. руб. А средний просроченный долг достигает 3,9 тыс. руб. Напомним, к проблемной просроченной задолженности относятся кредиты, платежи по которым прекратились более чем на 90 дней.

Просроченная задолженность предпринимателей растет в целом по стране. Только за январь 2023 года ее прирост по РФ составил 4,5%. Это сопоставимо со всем 2022 годом, когда просрочка возросла на 5%. «Ее доля пока находится на приемлемом уровне в 3,9%, но ситуация может ухудшиться, если негативный тренд сохранится»,— предупреждают в агентстве «Долговой консультант». В целом по стране портфель просроченной задолженности ИП к началу февраля 2023 года достиг 30 млрд руб., увеличившись за январь на 1,9 млрд руб. Средний размер просроченного банковского кредита зарегистрированного индивидуального предпринимателя вырос на 1%, до 7,4 тыс. руб.

Ситуация в Татарстане остается более позитивной, чем в соседних регионах. Например, в Башкирии средний размер «просрочки» на одного ИП достигает 8,7 тыс. руб., в Удмуртии — 5,8 тыс. руб., в Чувашии — 4,7 тыс. руб. Самая высокая просроченная задолженность в Приволжском федеральном округе у предпринимателей Мордовии — в среднем 15,6 тыс. руб.

По состоянию на 10 марта 2023 года, в Татарстане 168 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. За год их количество выросло на 2,3%. Количество ИП достигает почти 96 тыс. (рост на 4%). Как отмечал уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Фарид Абдулганиев, на малый бизнес приходится 42% всех рабочих мест в республике. Общее число сотрудников за год выросло на 6,2% — до 828,5 тыс. человек.

«Традиционно январь является трудным месяцем для индивидуальных предпринимателей, так как активность во многих сегментах их деятельности находится на низком уровне и, соответственно, доходы падают»,— говорит генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов. По его словам, прирост января «может свидетельствовать о начале тенденции и, возможно, в ближайшие пару-тройку месяцев мы столкнемся с увеличением банкротств индивидуальных предпринимателей». Он добавляет, что «уровень просроченной задолженности, равный 3,9%, является неплохим». «С другой стороны, большая часть индивидуальных предпринимателей могут брать кредиты как физические лица, а использовать их для финансирования своего бизнеса. И такие кредиты попадут в категорию розничных, которые имеют уровень просроченной задолженности около 8%. Малый бизнес ждут непростые времена»,— считает господин Аксенов.

«Рост просроченной задолженности, на мой взгляд, вызван целым рядом факторов: экономическая неопределенность, удорожание закупочных материалов, продуктов питания, энергоресурсов и стоимости сопутствующих услуг, введение многочисленных санкций против РФ»,— перечисляет партнер Экспертной группы Veta Александр Терентьев. Он полагает, что «все это не могло не оказать негативного влияния на способность бизнеса своевременно обслуживать обязательства по кредитам».

«Между тем нельзя сказать, что результаты Татарстана по итогам января несут в себе негативный характер. В сравнении с общими показателями в РФ рост просрочки в республике ниже. Полагаю, что массового банкротства ИП в регионе не ожидается»,— прогнозирует он.

Кирилл Антонов